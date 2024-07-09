Московський суд заочно заарештував Юлію Навальну

Раніше Юлія Навальна заявляла, що «продовжуватиме справу свого чоловіка»

Подробиці звинувачення проти Навальної суд не розкриває

Басманний районний суд Москви заочно заарештував Юлію Навальну. Справа проти неї порушена за статтею про участь в екстремістському співтоваристві. Про це повідомляє прес-служба московських судів.

У повідомленні йдеться про те, що «Юлія Борисівна зникла від органів попереднього слідства, у зв'язку з чим оголошена в розшук». Проте як зазначають російські опозиційні ЗМІ, на момент публікації новини в базі розшуку МВС не було картки на ім'я Юлії Навальної.

Про заочний арешт Навальної прес-служба повідомила відразу після того, як закінчився робочий день, а на сайті московських судів не було інформації про засідання Басманного суду. Подробиці звинувачення проти Навальної суд не розкриває.

Нагадаємо, дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка після його смерті та закликала росіян виступати проти війни.

Раніше журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери».

Також Юлія Навальна, стане очільницею міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation. На цій посаді вона замінить Гаррі Каспарова.