Російські загарбники продовжували диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж міжнародного кордону на північному сході

Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. На геолокаційних кадрах, опублікованих 6 липня, видно, як підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади піднімають прапор у центрі Спірного. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що російські сили продовжували диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж міжнародного кордону на північному сході України 6 липня. Російська диверсійно-розвідувальна діяльність, ймовірно, спрямована на те, щоб залучити та закріпити українські сили на ширшому фронті в зоні міжнародного кордону, хоча ця діяльність може передвіщати майбутні наступальні операції Росії.

6 липня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що українські сили проводили контратаки в районі Липців і Глибокого, в межах і поблизу Вовчанська, а також поблизу Тихого.

Російські сили нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що російські сили нещодавно незначно просунулися на схід від Піщаного.

Окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. На геолокаційних кадрах, опублікованих 6 липня, видно, як підрозділи російської 123-ї мотострілецької бригади піднімають прапор у центрі Спірного (на південний схід від Сіверська). Один блогер стверджував, що російські війська повністю захопили Спірне, але інші мілблогери стверджували, що українські війська все ще утримують позиції в населеному пункті.

6 липня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська продовжували наземні атаки в межах східного Часового Яру, на північ від Часового Яру поблизу Калинівки, на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Російські сили нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що російські сили просунулися до південного заходу Нью-Йорка.

Російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Сокіл (на північний захід від Авдіївки). Російські блогери стверджували, що російські війська дійшли до околиць Восходу, захопили половину Євгенівки, просувалася в межах Новоолександрівки та на Лозуватське і Новоселівку Першу.

6 липня російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Тривали позиційні бойові дії в районі кордону Донецько-Запорізької області на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського, Урожайного та Макарівки.

Російські війська продовжували наземні атаки на східному березі Херсонської області, в тому числі на північний захід від Козачих Лагерів (на північний схід від Херсона) та на островах у річці Дніпро 5 і 6 липня.