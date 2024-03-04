РФ завозить із Китаю безпілотники і комп'ютерні чіпи: The Wall Street Journal назвала маршрути

Китайський експорт товарів подвійного призначення до Казахстану і Киргизстану різко зріс з лютого 2022 року

Безпілотники і комп'ютерні чіпи американського виробництва все частіше надходять до Росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії, що свідчить про складність обмеження поставок для військових дій Москви. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

Попри їхні зусилля, Центральна Азія – це зростаючий трубопровід для Росії, що стало можливим завдяки тисячам кілометрів відкритих кордонів, непрозорій торговельній практиці та опортуністичним посередникам. Товари часто надходять з Китаю, де вони виробляються, в деяких випадках великими американськими компаніями, які стверджують, що ці товари імпортуються Росією без їхнього дозволу.

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«Центральноазіатський торговий маршрут особливо важливий, оскільки через нього до Росії надходить велика кількість товарів західного виробництва. Це ключовий маршрут для мікроелектроніки, автозапчастин, предметів розкоші –товарів, які використовуються як на полі бою в Україні, так і для особистого вжитку», – зазначає Наталі Сімпсон, аналітикиня з Росії у C4ADS, вашингтонській некомерційній дослідницькій фірмі, що спеціалізується на питаннях національної безпеки.

США та їхні союзники ведуть список товарів подвійного призначення, на які поширюються санкції, включно з комп'ютерними чіпами, маршрутизаторами та шарикопідшипниками, що використовуються в танках. Минулого року в списку було 45 позицій, а в лютому до нього додали ще п'ять.

Китайський експорт товарів подвійного призначення до Казахстану і Киргизстану різко зріс з лютого 2022 року.

Як повідомлялося, Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін та спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей обговорили війну в Україні і дійшли висновку, що неможливо обговорювати врегулювання війни в Україні без участі Москви.

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Раніше повідомлялося, Росія отримує з Тайваню верстати для виробництва зброї.