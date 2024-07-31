Перетворює дощ на електрику: вчені з Китаю здивували новим приладом

Створено генератор, який виробляє електроенергію за рахунок падіння крапель дощу

Команда китайських інженерів розробила модель магнітоелектричного генератора, здатного ефективно перетворювати енергію крапель, що падають в електрику. Пристрій може бути корисним для районів з підвищеною сезонною вологістю.

Група китайських інженерів під керівництвом Юнхуэйя Чжана з університету Dalian University of Technology розробила пристрій, здатний генерувати змінний струм із крапель дощу, що падають. Вчені назвали свою установку супергідрофобним магнітоелектричним генератором (uperhydrophobic magnetoelectric generator, MSMEG) і розповіли про неї у статті, опублікованій у журналі ACS Applied Materials & Interfaces.

По суті, це невелика каструля з неодимовим магнітом та кришкою з водовідштовхувальної магнітної плівки, яка прикріплена до котушки. Коли на плівку потрапляють краплі, плівка на мить деформується, переміщуючи котушку щодо магніту всередині каністри та створюючи крихітний електричний заряд.

Під час дослідів із падінням крапель дощу з висоти 50 сантиметрів MSMEG забезпечив вироблення електричного струму на рівні 13 міліампер і зміг за 200 секунд зарядити невеликий конденсатор, який згодом «живив» світлодіоди та вентилятори. Завдяки гідрофобній поверхні плівки краплі дощу швидко відштовхувалися від неї і падали убік, що дозволяло встановленню працювати навіть під зливою.

Раніше стало відомо, що дослідники з Медичного дослідницького інституту Кітано (Осака) цієї осені розпочнуть тестування препарату, призначеного для вирощування зубів. Дослідники з японського стартапу під назвою Toregem Biopharma, який працює у Медичному дослідницькому інституті Кітано, планують залучити до випробувань пацієнтів, які народилися без деяких або всіх зубів від народження, що називається вродженою анодонтією.