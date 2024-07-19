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Українці мають чудову стратегію ведення війни – генерал НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українці мають чудову стратегію ведення війни – генерал НАТО
Результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки
фото: Facebook/Генштаб

За словами головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі, від здатності України «генерувати силу» залежатиме перебіг війни

Перебіг російсько-української війни стає дедалі складніше спрогнозувати. Проте українські захисники мають «чудову стратегію» ведення бойових дій. Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє «Голос Америки».

«Один із викликів, який ми бачимо, і один із найбільших уроків, які, на мою думку, ми можемо винести з війни в Україні, полягає в тому, що в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає довга робота, повна непередбачуваних поворотів. І це те, де ми перебуваємо зараз», – каже Каволі.

Генерал зазначив, що від здатності «генерувати силу» залежатиме перебіг війни. Зокрема й від того, яка сторона зможе накопичувати «якісну силу швидше і скористатися цим, поки має вікно можливостей». Військовий зауважив, що українці наразі вміло вибудовують свою стратегію.

«Протягом останніх кількох місяців українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим та південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря та генеруючи силу. Тож, я вважаю, що в них чудова стратегія. Це лише питання продовження її виконання», – сказав генерал НАТО.

Водночас Каволі зауважив, що ключова частина «генерації сили» для України наразі залежить від країн ЄС та НАТО.

«Це вимагатиме від нас накопичення та виробництва більшої кількості техніки, ніж ми думали, можливо, два роки тому».

За словами Каволі, результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки. При цьому він наголосив, що світ не має «плекати жодних ілюзій» щодо завершення війни в Україні.

«Наприкінці конфлікту в Україні, як би він не закінчився, ми будемо мати дуже велику проблему з Росією. Ми отримаємо ситуацію, коли Росія відновлює свої сили, розташовуючись на кордонах НАТО, і її очолюватимуть переважно ті ж люди, що й зараз, і яка переконана, що ми – противник, а також дуже-дуже розлючена», – наголосив генерал.

Генерал НАТО зауважив, що промислові виробництва країн ЄС та НАТО мають бути готові до цього виклику. Водночас Каволі додав, що головною проблемою наразі є не так фінанси, як виготовлення військового обладнання.

«У нас трохи складніше з закупівлями. І це справді стратегічна проблема для альянсу», – сказав він.

Каоволі додав, що Сполучені Штати недооцінюють те, як країни ЄС «прокинулися» на виклик.

«Це не шоу і не просто риторика, це справжня турбота про стабільність континенту та виживання своїх держав. Отже, це фундаментально, і ми повинні визнати це і заохочувати його розвиток», – підсумував він.

Нагадаємо, російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Сватового та Кремінної. Водночас ворог просувається поблизу Часового Яру, Торецька та Авдіївки.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик українського президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. 

Теги: війна НАТО ЗСУ

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