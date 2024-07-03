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Китай і Росія розробляють безпілотник, схожий на «Шахед»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Китай і Росія розробляють безпілотник, схожий на «Шахед»
Китай розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200
фото з відкритих джерел

Китай може виробляти безпілотники, подібні до «Шахедів», набагато швидше, ніж Іран або Росія

Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський «Шахед», яким російські війська активно атакують Україну. Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських чиновників, знайомих з цим питанням.

Як повідомляє агентство, у 2023 році компанії з РФ і КНР провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника «Шахед», а цього року почали розробку та тестування версії для підготовки до відправлення в Росію.

За словами чиновників, китайські безпілотники ще не використовувалися в Україні.

Двоє офіційних осіб зазначили, що деякі країни вважають, що надання Росії БпЛА для цілей нападу перетне межу летальної допомоги, проти якої китайських офіційних осіб неодноразово застерігав Захід.

За оцінками США, Китай зважує, чи надсилати повністю збудовані безпілотні літальні апарати, але в той же час надсилає комплекти, з яких можна зробити ударні дрони. 

За словами співрозмовника агентства, США все ще не дійшли висновку, що Китай надсилає летальну допомогу Росії, хоча й визнають, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію.

Головне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до «Шахеда», набагато швидше, ніж Іран або Росія.

Офіційні особи не ідентифікували безпілотник, який розробляється, але китайські оборонні веб-сайти та кілька ЗМІ повідомили, що Китай розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Про це пише Reuters.

Як зазначається, Шаппс сказав на конференції в Лондоні, що американська та британська військова розвідка має докази того, що «летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і – до України, я вважаю, що це значний розвиток». Водночас він не надав доказів на підтримку свого твердження.

До слова, розвідка має інформацію, що на ринок РФ потрапляють елементи зброї з Китаю. Проте у російській зброї знаходяться деталі і з інших країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

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Теги: безпілотник Китай росія

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