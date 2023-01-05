ЗМІ: Dell планує до 2024 року відмовитися від чіпів китайського виробництва

До 2024-го китайських мікросхем у ноутбуках, комп'ютерах, серверах та іншій техніці Dell бути не повинно

За обсягами відвантажень компанія є третім у світі постачальником ПК

Американська компанія Dell повідомила своїх постачальників про наміри відмовитися не лише від чіпів китайських компаній, а й від чипів, вироблених компаніями з третіх країн на території КНР. Dell також хоче відмовитися у своїх комп'ютерах від інших комплектуючих з Китаю, зокрема електронних модулів і друкованих плат, пише Nikkei Asia Review.

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Що важливо: компанія не збирається чекати роками, щоб реалізувати задумане. На весь процес керівництво виділило лише один рік – до 2024-го китайських мікросхем у ноутбуках, комп'ютерах, серверах та іншій техніці Dell бути не повинно.

Джерела видання також стверджують, що компанія HP – другий у світі за кількістю відвантажених ПК виробник комп'ютерів у даний час консультується з постачальниками, щоб вивчити можливість перенесення виробництва комплектуючих із Китаю.

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Мета – зберегти бізнес

За попередньою інформацією, керівництво Dell «скасовує» китайські мікросхеми з метою збереження бізнесу, оскільки багато аналітиків прогнозують зростання напруженості і так складних відносин США та Китаю.

Диверсифікація логістичних ланцюжків дійсно може допомогти в цьому, але поки незрозуміло, яку саме країну (чи країни) обере техногігант як нове джерело мікросхем. Один із можливих варіантів, за оцінкою експертів видання, – це В'єтнам.

Відчують всі

Рішення керівництва Dell «позбавитися» мікросхем китайського виробництва вдарить не лише по економіці та ІТ-галузі Китаю. За інформацією Nikkei Asia Review, під удар потраплять і виробники мікросхем з інших країн, заводи яких розташовані на території Піднебесної.

Як відомо, у КНР розміщуються заводи південнокорейських виробників мікросхем пам'яті – SK Hynix і Samsung. Імовірно, від продукції цих заводів Dell теж відмовиться.

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Наскільки сильним потрясінням для вендорів стане нове рішення Dell, передбачити поки непросто. Але безболісними такі радикальні зміни для них, найімовірніше, не будуть, оскільки Dell – не найменший виробник комп'ютерної техніки.

До слова, інші американські техногіганти теж прагнуть якнайшвидше скинути з себе пута залежності від Китаю у виробничих процесорах. Одним із найяскравіших прикладів у цьому плані є компанія Apple. За останні роки вона налагодила виробництво своїх мобільних гаджетів в Індії, хоча й там часом не обходиться без ексцесів.

Тепер Apple все більш уважно придивляється до В'єтнаму. Як пише Nikkei Asia Review, у 2023 році у цій країні розпочнеться масове виробництво ноутбуків MacBook.