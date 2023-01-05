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ЗМІ: Dell планує до 2024 року відмовитися від чіпів китайського виробництва

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЗМІ: Dell планує до 2024 року відмовитися від чіпів китайського виробництва
До 2024-го китайських мікросхем у ноутбуках, комп'ютерах, серверах та іншій техніці Dell бути не повинно
фото з відкритих джерел

За обсягами відвантажень компанія є третім у світі постачальником ПК

Американська компанія Dell повідомила своїх постачальників про наміри відмовитися не лише від чіпів китайських компаній, а й від чипів, вироблених компаніями з третіх країн на території КНР. Dell також хоче відмовитися у своїх комп'ютерах від інших комплектуючих з Китаю, зокрема електронних модулів і друкованих плат, пише Nikkei Asia Review.

Що важливо: компанія не збирається чекати роками, щоб реалізувати задумане. На весь процес керівництво виділило лише один рік – до 2024-го китайських мікросхем у ноутбуках, комп'ютерах, серверах та іншій техніці Dell бути не повинно.

Джерела видання також стверджують, що компанія HP – другий у світі за кількістю відвантажених ПК виробник комп'ютерів у даний час консультується з постачальниками, щоб вивчити можливість перенесення виробництва комплектуючих із Китаю.

Мета – зберегти бізнес

За попередньою інформацією, керівництво Dell «скасовує» китайські мікросхеми з метою збереження бізнесу, оскільки багато аналітиків прогнозують зростання напруженості і так складних відносин США та Китаю.

Диверсифікація логістичних ланцюжків дійсно може допомогти в цьому, але поки незрозуміло, яку саме країну (чи країни) обере техногігант як нове джерело мікросхем. Один із можливих варіантів, за оцінкою експертів видання, – це В'єтнам.

Відчують всі

Рішення керівництва Dell «позбавитися» мікросхем китайського виробництва вдарить не лише по економіці та ІТ-галузі Китаю. За інформацією Nikkei Asia Review, під удар потраплять і виробники мікросхем з інших країн, заводи яких розташовані на території Піднебесної.

Як відомо, у КНР розміщуються заводи південнокорейських виробників мікросхем пам'яті – SK Hynix і Samsung. Імовірно, від продукції цих заводів Dell теж відмовиться.

Наскільки сильним потрясінням для вендорів стане нове рішення Dell, передбачити поки непросто. Але безболісними такі радикальні зміни для них, найімовірніше, не будуть, оскільки Dell – не найменший виробник комп'ютерної техніки.

До слова, інші американські техногіганти теж прагнуть якнайшвидше скинути з себе пута залежності від Китаю у виробничих процесорах. Одним із найяскравіших прикладів у цьому плані є компанія Apple. За останні роки вона налагодила виробництво своїх мобільних гаджетів в Індії, хоча й там часом не обходиться без ексцесів.

Тепер Apple все більш уважно придивляється до В'єтнаму. Як пише Nikkei Asia Review, у 2023 році у цій країні розпочнеться масове виробництво ноутбуків MacBook.

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Теги: санкції гаджет Китай США

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