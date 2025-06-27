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Іран відмовився від російських Су-35 на користь китайських винищувачів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Іран відмовився від російських Су-35 на користь китайських винищувачів
Іран активізував переговори з Китаєм щодо купівлі багатоцільових винищувачів
фото: Wikipedia/Alert5

Іран переорієнтовується на китайські винищувачі J-10C після втрат у війні з Ізраїлем та США

Іран активізував переговори з Китаєм щодо купівлі багатоцільових винищувачів Chengdu J-10C. Це рішення зумовлене значними втратами Військово-повітряних сил Ірану під час нещодавньої 12-денної війни з Ізраїлем та США. Китайські літаки розглядаються як доступна та швидка альтернатива російським Су-35, поставки яких затримуються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Як зазначає видання, Іран проявляв інтерес до J-10C протягом близько двох десятиліть. У 2015 році готувався контракт на поставку 150 винищувачів, проте угода забуксувала через розбіжності в оплаті та збройове ембарго ООН. Тегеран, маючи дефіцит іноземної валюти, пропонував бартер нафтою та газом, тоді як Пекін наполягав на валютному розрахунку.

У 2020 році обмеження ООН було знято, і переговори відновилися, хоча масштаби угоди зменшилися до 36 літаків. Проте, питання оплати знову стало на заваді. Ситуація кардинально змінилася 24 червня, коли США дозволили Китаю офіційно купувати нафту з Ірану без загрози санкцій. Цей крок змінив шанси на укладення контракту. Як зазначає видання, візит глави Міноборони Ірану бригадного генерала Азіза Насірзаде на саміт ШОС у Циндао 25 червня може бути пов'язаний саме з цим питанням.

За даними Military Balance за 2025 рік, до війни з Ізраїлем ВПС Ірану мали близько 150 винищувачів. Більшість з них – застарілі американські моделі (F-4 Phantom II, F-5E/F Tiger II, F-14A Tomcat), придбані ще до ісламської революції. На озброєнні також є 18 МіГ-29А/УБ, проте більшість втратили боєздатність через брак запчастин.

Останніми іноземними винищувачами, про купівлю яких Іран домовився, були російські Су-35 (50 літаків, законтрактовані 2023 року, вартістю понад $100 млн за одиницю). Однак через триваючу війну в Україні Тегеран не може розраховувати на їх швидкі поставки.

12-денна війна на Близькому Сході виявила критичну перевагу ізраїльської авіації. Винищувачі F-35 та F-15 знищили більшу частину іранської системи ППО, включно з російськими ЗРК С-300. 22 червня США приєдналися до операції, завдавши ударів бомбардувальниками B-2 Spirit та підводними човнами. За даними іранського агентства Tasnim, ВПС Ірану втратили до 30% своїх застарілих літаків.

Нагадаємо, Пентагон повідомив, що атакував ядерні об’єкти Ірану, спираючись на результати секретного проєкту, який започаткували ще у 2009 році. 

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн наголосив, що американці роками вивчали будівництво Іраном підземного сховища у Фордо для збагачення урану, й досліджували, як можна завдати ударів, якщо іранці отримають можливість розробити ядерну зброю. «Ви не будуєте багатошаровий підземний бункерний комплекс з центрифугами та іншим обладнанням у горі з будь-якою мирною метою», – пояснив підозри США Кейн.

Водночас посадовець побажав, щоб збитки, завдані ядерній програмі Ірану, оцінила американська розвідувальна спільнота, пояснивши, що військові не «оцінюватимуть власне домашнє завдання». Однак генерал зазначив, що використані для операції бомби GBU-57 вразили цілі та вибухнули, як було заплановано.

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Теги: Іран винищувач Китай росія

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