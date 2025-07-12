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Коли США застосують «пекельні» санкції проти Росії: дати від Reuters

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Коли США застосують «пекельні» санкції проти Росії: дати від Reuters
Законопроєкет щодо санкцій проти Росії почнуть розглядати не раніше 21 липня, оскільки зараз Конгрес має важливіші пріоритети
фото: The White House/Facebook

На «велику заяву» Трампа щодо Росії очікують 14 липня

На тлі публічного невдоволення президента США Дональда Трампа російським диктатором Володимиром Путіним з’явилися великі шанси на швидке ухвалення у Конгресі двопартійного законопроєкту про «пекельні» санкції проти Росії. Як інформує «Главком», агентство Reuters із посиланням на інформовані джерела повідомило про важливі дати для ухвалення документа.

Насамперед велику увагу привертає анонсована на понеділок, 14 липня, «велика заява» Трампа щодо Росії. Прихильники України у Вашингтоні сподіваються, що вона стосуватиметься оголошення санкцій.

За словами одного із співрозмовників агентства, знайомого з позицією американського президента, Трамп вважає, що текст законопроєкту все ще потребує доопрацювання. У нинішньому вигляді документ не дає президенту США достатньої гнучкості щодо застосування санкцій без огляду на позицію Конгресу.

Наразі Білий дім працює з авторами законопроєкту над тим, щоб дати Трампу більше свободи у застосуванні цього закону після його затвердження американським парламентом.

Представник сенатора Ліндсі Грема, одного з двох авторів законопроєкту, повідомив агентству, що документ, ймовірно, почнуть розглядати не раніше 21 липня, оскільки зараз Конгрес має важливіші пріоритети.

Проте вже в серпні одна з палат Конгресу піде на канікули, тож час на ухвалення закону буде «вкрай обмеженим».

Раніше Politico підрахувало, як часто Трамп обіцяв рішення «за два тижні».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією. «Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він.

Американський лідер не надав подробиць щодо заяви, яка прозвучить від нього вже 14 липня, але називає її «важливою».

«Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії», – сказав він.

До слова, президент США повідомив, що знає про атаку та пообіцяв відповідь на дії Російської Федерації. «Ви побачите, що відбуватиметься далі», – заявив він.

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Теги: росія США Дональд Трамп санкції

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