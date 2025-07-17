Майже 20 країн провели спецоперацію проти проросійських хакерів, які атакували Україну

Угрупування NoName057(16) переважно атакувало Україну та її союзників

Україна та ще майже два десятки країн взяли участь у спільній міжнародній операції, яка спрямована проти мережі проросійських кіберзлочинців NoName057(16). Унаслідок цього значна частина інфраструктури, яку хакери використовували для кібератак, була зруйнована. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європол.

Спецоперація під назвою «Іствуд» тривала з 14 до 17 липня. Внаслідок скоординованих дій понад 100 серверів мережі кіберзлочинців були виведені з ладу. Окрім того, заарештовано двох підозрюваних у причетності до діяльності NoName057(16) у Франції й Іспанії та видано сім ордерів на арешт у Німеччині й Іспанії.

Як повідомив Європол, дії NoName057(16) були спрямовані переважно проти України, а також країн, що підтримують її у боротьбі проти російської агресії. NoName057(16) є проросійським хакерським угрупованням, яке відоме серією кібератак, спрямованих на урядові вебсайти, медіа та приватні компанії в Україні, Сполучених Штатах і кількох європейських країнах. Група діє як вільна мережа цифрових активістів, метою яких є привернення уваги й поширення прокремлівського порядку денного на західному просторі.

Нагадаємо, українські хакери з BO Team спільно з Ukrainian Cyber Alliance (UCA) та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України провели масштабну кібероперацію проти російської Gaskar Group – виробника безпілотних літальних апаратів. У результаті атаки було захоплено, зібрано та знищено цінну інформацію про вироблювані та перспективні БПЛА, а також виведено з ладу всю мережеву та серверну інфраструктуру компанії.

Раніше правоохоронці низки країн провели масштабну спецоперацію для викриття кіберзлочинної мережі з Росії, яка заражала вірусами комп'ютери по всьому світу.

До слова, Російська Федерація стверджує, що у 2024 році її критична інфраструктура зазнала понад 208 тис. «особливо небезпечних» кібератак.