Папа Лев XIV та єпископи УГКЦ разом молилися за Україну

Папа Лев XIV зустрівся з Синодом УГКЦ: Запевнив у підтримці та закликав до єдності у вірі та надії

У середу, 2 липня 2025 року, у Залі консисторій Апостольського палацу у Ватикані відбулася аудієнція Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) з Папою Левом XIV. Під час зустрічі Святіший Отець висловив свою близькість з українським народом, відзначивши його потужну віру та надію в умовах тривалої війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УГКЦ.

Папа Лев XIV згадав попередню зустріч з українськими паломниками 28 червня, що відбулася в межах Ювілейного паломництва УГКЦ. Він підкреслив, що Ювілейний 2025 рік покликаний оновити надію всього Божого люду, яка, за його словами, «не розчаровує, бо ґрунтується на любові Бога в Ісусі Христі».

«Звичайно, у теперішніх історичних умовах нелегко говорити про надію вам і людям, довіреним вашій пастирській опіці», – зауважив Папа. Він визнав складність пошуку слів втіхи для сімей, які втратили близьких у «безглуздій війні», та труднощі, з якими щодня стикаються єпископи, контактуючи з пораненими. «Попри це, я отримую численні свідчення віри та надії від чоловіків і жінок вашого народу. Це – знак Божої сили, яка виявляється серед руїн знищення», – додав Святіший Отець.

Він також підкреслив усвідомлення тих численних проблем, з якими єпископи УГКЦ стикаються як у церковній, так і в гуманітарній сферах, закликаючи їх «служити Христу в кожній пораненій і стражденній людині».

«Я близький до вас і через вас – до всіх вірних вашої Церкви. Залишаймося єдиними в одній вірі й одній надії. Наша єдність – це велика тайна, яка є реальністю навіть із тими братами та сестрами, чиє життя вирване з цієї землі, але прийняте Богом», – сказав Папа Лев XIV.

Наприкінці зустрічі Понтифік висловив впевненість у заступництві Пресвятої Богородиці та помолився за швидке повернення миру в Україну, попросивши єпископів помолитися «Отче наш» українською мовою. «Мені дуже сподобалося молитися з вами цю молитву минулої суботи», – зазначив він.

Блаженніший Святослав, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, подякував Святішому Отцеві за його підтримку та підкреслив, що Синод Єпископів УГКЦ цією аудієнцією засвідчує «повне й видиме сопричастя з єпископом Рима».

«За це сопричастя ми заплатили кровʼю мучеників і терпимо переслідування сьогодні. Але також завдяки тому, що ми, як Церква і як народ, могли опертися на «Петрову скелю», ми змогли вистояти впродовж тисячоліття, особливо у ХХ столітті», – акцентував Блаженніший Святослав.

Від імені Синоду він подарував Папі Леву XIV ікону Святого архистратига Михаїла, покровителя Києва, а також передав списки полонених і безвісти зниклих українців. На завершення зустрічі Глава УГКЦ запросив Папу здійснити візит до України, запевнивши його в щоденних молитвах українців. У відповідь Папа Лев XIV запевнив, що він теж щоденно молиться за Україну та її народ.

Нагадаємо, у базиліці Святого Петра у Ватикані прозвучала молитва українською мовою. Божественну літургію у співслужінні з Папою Римським очолив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук.