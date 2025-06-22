Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Доля Білорусі залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін без сентиментів анексує Білорусь
фото з відкритих джерел

Китай – останній гарант суверенітету Білорусі?

Найбільше, що можуть США очікувати від Білорусі, це де-факто збереження білоруської державності, навіть за диктатора Лукашенка. Бо інакше російський кордон впритул увірветься між країн НАТО.

Загалом, на сьогодні, доля білоруського суверенітету залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко. Якщо Путін, білоруська держава збережеться, а Лукашенко протримається, принаймні, до перших демократичних виборів. Якщо Лукашенко – Путін без сентиментів анексує Білорусь.

Сьогодні фактичним гарантом суверенітету Мінська є Китай. Але у кращих традиціях авторитарних режимів ці гарантії тримаються винятково на особистих домовленостях із Лукашенком.

Ну, а візит Келлога – це спроба розширити дивні дипломатичні маневри Трампа. Ніякого посередника із Лукашенка не вийде, бо у нього самого немає жодних інструментів впливу на російського диктатора. Йому би самому день пережити, ніч протриматися…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна Китай путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль вдарив по ядерним обʼєктам Ірану
Ізраїль б’є по Ірану: як це вплине на війну в Україні?
13 червня, 22:13
Келлог гнівно відреагував на заяву Медведєва про Третю світову війну
Келлог гнівно відреагував на заяву Медведєва про Третю світову війну
28 травня, 03:15
7 жовтня 2024 року плавець Колесніков став героєм пропагандистського відео
Росіяни, які підтримують війну, отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з плавання
30 травня, 12:09
З'явився супутниковий знімок, який підтверджує знищення А-50
На аеродромі «Іваново» знищено щонайменше один літак А-50: супутниковий знімок
3 червня, 02:28
У Київській області є руйнування через російську атаку
Росія атакувала Київщину ракетами та дронами: є руйнування
6 червня, 04:30
Слідчий комітет РФ стверджує, що снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков у квітні 2022 року перебували в Маріуполі
Росія засудила до понад 20 років колонії двох «азовців»
9 червня, 15:25
Танкер ІМО 9247443 використовується Росією як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти
Екологічна загроза в Середземному морі: танкер РФ без страховки перевантажує нафту біля Греції
16 червня, 11:58
Європейські партнери планують створити спеціальний інвестиційний фонд під егідою ЄС на кшталт Euroclear
Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ – Politico
19 червня, 14:05
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
Сережки Dior, годинник Rolex. Експертиза оцінила вартість цінностей, вилучених з квартири Крупи
12 червня, 12:54

Сергій Таран

Доля Білорусі залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко
Доля Білорусі залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко
Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру
Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру
Трампу час визначатися
Трампу час визначатися
Маск погано знає, чим закінчується популізм
Маск погано знає, чим закінчується популізм
Як спецоперація СБУ вплине на світову політику
Як спецоперація СБУ вплине на світову політику
Відставка Маска – це стратегічна поразка Трампа
Відставка Маска – це стратегічна поразка Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
146K
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
36K
Путін: Україна – наша
21K
«Варшава завжди претендувала на захід України». Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ
15K
Зеленський вперше прокоментував можливу відставку уряду Шмигаля

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua