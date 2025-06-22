Доля Білорусі залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко

Китай – останній гарант суверенітету Білорусі?

Найбільше, що можуть США очікувати від Білорусі, це де-факто збереження білоруської державності, навіть за диктатора Лукашенка. Бо інакше російський кордон впритул увірветься між країн НАТО.

Загалом, на сьогодні, доля білоруського суверенітету залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко. Якщо Путін, білоруська держава збережеться, а Лукашенко протримається, принаймні, до перших демократичних виборів. Якщо Лукашенко – Путін без сентиментів анексує Білорусь.

Сьогодні фактичним гарантом суверенітету Мінська є Китай. Але у кращих традиціях авторитарних режимів ці гарантії тримаються винятково на особистих домовленостях із Лукашенком.

Ну, а візит Келлога – це спроба розширити дивні дипломатичні маневри Трампа. Ніякого посередника із Лукашенка не вийде, бо у нього самого немає жодних інструментів впливу на російського диктатора. Йому би самому день пережити, ніч протриматися…