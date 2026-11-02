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Фінляндія розпочала співпрацю з Францією у сфері ядерного стримування

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Фінляндія розпочала співпрацю з Францією у сфері ядерного стримування
Президент Фінляндії Александр Стубб під час виступу на Національних оборонних курсах у Гельсінкі 2 листопада
фото: Офіс Президента Республіки Фінляндія

Президент Александр Стубб заявив, що остаточний формат участі країни у французькій ініціативі ще не визначено

Фінляндія офіційно розпочала реалізацію французької ініціативи з ядерного стримування. Робота на рівні посадовців стартувала минулого тижня, однак конкретні механізми співпраці ще узгоджують. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ президента Фінляндії Александра Стубба.

За словами фінського лідера, поглиблення оборонної співпраці з Францією дозволить краще зрозуміти підходи ядерних держав до оцінювання загроз і можливих наслідків військової ескалації.

«Поглиблені дискусії з такою ядерною державою, як Франція, також дають нам нове розуміння того, як великі держави оцінюють наслідки своїх дій у нинішній безпековій ситуації. Ця співпраця розширить наше розуміння і, передусім, зміцнить наше колективне стримування», – заявив Стубб.

Президент наголосив, що Гельсінкі ретельно оцінюватимуть можливі формати участі, перш ніж ухвалювати конкретні рішення.

Фінляндія приєдналася до французької ініціативи у вересні 2026 року. Вона передбачає поглиблення стратегічних консультацій, участь у спільних навчаннях та можливість тимчасового розміщення окремих елементів французьких стратегічних авіаційних сил на території держав-партнерів.

Водночас ініціатива не замінює ядерне стримування НАТО. Франція зберігає виключне право ухвалювати рішення щодо застосування власної ядерної зброї, а Фінляндія не планує розміщувати ядерні боєприпаси на своїй території в мирний час.

Стубб також звернув увагу на зміни в європейській безпековій архітектурі. За його словами, роль Сполучених Штатів зменшується, тому європейські країни повинні дедалі більше покладатися на власні оборонні можливості.

Нагадаємо, 26 жовтня «Главком» повідомляв про плани Франції розміщувати винищувачі Rafale, здатні нести ядерну зброю, у країнах Європи. За інформацією The Wall Street Journal, Париж співпрацює з десятьма державами, серед яких Фінляндія. Рішення про застосування ядерної зброї залишатиметься виключно за французьким президентом.

Раніше, 2 березня, президент Франції Еммануель Макрон назвав вісім країн, які погодилися долучитися до ініціативи розширеного ядерного стримування. Серед них – Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія.

Нагадаємо, 26 жовтня «Главком» повідомляв про плани Франції розміщувати винищувачі Rafale, здатні нести ядерну зброю, у країнах Європи. За інформацією The Wall Street Journal, Париж співпрацює з десятьма державами, серед яких Фінляндія. Рішення про застосування ядерної зброї залишатиметься виключно за французьким президентом.

Раніше, 2 березня, президент Франції Еммануель Макрон назвав вісім країн, які погодилися долучитися до ініціативи розширеного ядерного стримування. Серед них – Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія.

 

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Теги: робота президент Еммануель Макрон боєприпаси Фінляндія Франція

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