Макрон вирушив у турне країнами Перської затоки на тлі заворушень у Франції

Перед від’їздом Макрон звернувся до французів, засудив насильство та пообіцяв відновити порядок

Французький президент прагне домовитися про постачання пального та зміцнити оборонні й економічні зв’язки з державами регіону

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав турне країнами Перської затоки після масових протестів і заворушень, що охопили французькі міста. Під час поїздки він планує обговорити енергетичну безпеку, диверсифікацію постачання пального та співпрацю в оборонній сфері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AFP.

Турне триватиме з 19 до 21 жовтня. Макрон відвідає Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Катар. Першою зупинкою став Кувейт, де французький президент зустрівся з еміром Мішалем аль-Ахмедом ас-Сабахом.

Одним із головних завдань поїздки є забезпечення стабільних поставок пального до Франції на тлі енергетичної кризи на Близькому Сході. Війна за участю США, Ізраїлю та Ірану спричинила перебої з експортом енергоносіїв через Ормузьку протоку й посилила побоювання щодо подальшого зростання цін.

У Кувейті Макрон обговорив запаси авіаційного пального та дизеля, розміщені в Омані поблизу Ормузької протоки. Їх можуть використати для постачання на французькі заморські території – Реюньйон і Майотту.

За даними журналістів, під час зустрічей у країнах Перської затоки також планують обговорити розширення економічного партнерства та співпрацю у сфері оборони й безпеки. В ОАЕ окрему увагу приділять новим технологіям, зокрема штучному інтелекту.

Поїздка відбувається після вихідних, протягом яких у Франції спалахнули масштабні протести, що супроводжувалися погромами, мародерством і пошкодженням майна. Невдоволення громадян пов’язане, зокрема, зі зростанням вартості життя та цінами на пальне.

За даними Reuters, під час заворушень затримали близько 2400 людей, майже тисяча правоохоронців зазнали поранень, одна людина загинула. У Парижі, Марселі та інших містах зафіксували випадки вандалізму й пограбувань.

Перед від’їздом Макрон звернувся до французів, засудив насильство та пообіцяв відновити порядок. Він також доручив перевірити роботу спецслужб і підготовку правоохоронців до масових заворушень.

Попри внутрішню кризу, президент вирішив не скасовувати закордонну поїздку. В Єлисейському палаці її пояснюють необхідністю захистити енергетичні поставки Франції та зменшити вплив близькосхідної кризи на повсякденне життя громадян.