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«Проголосуй за донечку»: як шахраї зламують акаунти в Telegram

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Проголосуй за донечку»: як шахраї зламують акаунти в Telegram
Жоден месенджер не гарантує абсолютного захисту від шахрайства та зламу
фото: vctr.media

Фейкові конкурси можуть стати приводом для викрадення доступу до месенджера, тому варто перевірити налаштування приватності та безпеки

Повідомлення з проханням проголосувати за дитину в конкурсі може бути частиною шахрайської схеми. Зловмисники надсилають посилання, за яким користувач ризикує втратити доступ до свого акаунту Telegram. Надалі його можуть використати для викрадення персональних даних, виманювання грошей або інших протиправних дій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише «Главком».

Щоб зменшити ризик зламу, варто посилити захист акаунту та перевірити налаштування приватності. П’ять простих кроків допоможуть обмежити доступ сторонніх до особистої інформації й контролювати підключення до месенджера.

Як захистити акаунт Telegram

1. Увімкніть двоетапну перевірку.

«Проголосуй за донечку»: як шахраї зламують акаунти в Telegram фото 1
фото: Центр протидії дезінформації

Установіть додатковий пароль для входу в акаунт і додайте електронну пошту для відновлення доступу, якщо забудете пароль. Знайти цю функцію можна в розділі «Налаштування» → «Приватність і безпека» → «Двоетапна перевірка».

2. Обмежте доступ до особистої інформації.

«Проголосуй за донечку»: як шахраї зламують акаунти в Telegram фото 2
фото: Центр протидії дезінформації

Перевірте, хто може бачити ваш номер телефону, фото профілю та час останньої активності. Відповідні параметри доступні в розділі «Налаштування» → «Приватність і безпека». Водночас люди, які вже знають ваш номер і зберегли його у своїх контактах, можуть і надалі його бачити.

3. Контролюйте, хто може додавати вас до груп.

«Проголосуй за донечку»: як шахраї зламують акаунти в Telegram фото 3
фото: Центр протидії дезінформації

У налаштуваннях приватності знайдіть пункт, що регулює запрошення до груп і каналів. Обмежте коло людей, які можуть вас додавати, та перевірте винятки.

4. Перевірте активні сеанси.

«Проголосуй за донечку»: як шахраї зламують акаунти в Telegram фото 4
фото: Центр протидії дезінформації

У цьому списку відображаються пристрої, з яких виконано вхід до вашого акаунту Telegram. Перейдіть до налаштувань і відкрийте список усіх сеансів. Завершіть незнайомі підключення, а також сеанси на пристроях, якими більше не користуєтеся.

5. Увімкніть код блокування застосунку.

«Проголосуй за донечку»: як шахраї зламують акаунти в Telegram фото 5
фото: Центр протидії дезінформації

Код блокування та автоматичне блокування допоможуть захистити листування, якщо хтось отримає доступ до вашого телефона. Ці параметри можна знайти в розділі «Налаштування» → «Приватність і безпека» → «Код блокування».

Жоден месенджер не гарантує абсолютного захисту від шахрайства та зламу. Тому не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо повідомлення надійшло від знайомої людини: її акаунт також могли викрасти.

Варто нагадати, що оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими викрили злочинну групу, яка ошукувала жителів різних регіонів України. Шахраї телефонували людям і переконували їх, що ті придбали неякісні ліки та можуть отримати від держави компенсацію.

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Теги: Telegram хакер телефон застосунок кібербезпека шахрайство

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