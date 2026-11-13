Головна Світ Соціум
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Франція мобілізувала 70 тис. силовиків перед новою хвилею протестів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Франція мобілізувала 70 тис. силовиків перед новою хвилею протестів
Французька влада попередила про ризики насильства перед масштабними протестами
фото: Reuters

Французька влада очікує до 60 тис. демонстрантів лише в Парижі, тоді як організатори анонсували понад 160 акцій по всій країні

Французька влада планує залучити близько 70 тисяч поліцейських і жандармів для забезпечення громадського порядку під час п'ятої хвилі загальнонаціональних протестів проти зростання вартості життя, запланованої на суботу, 14 листопада. Міністерство внутрішніх справ очікує десятки демонстрацій у різних регіонах країни, а найбільші акції мають відбутися в Парижі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що правоохоронці готуються до проведення від 50 до 60 маршів по всій країні. Водночас остаточну чисельність залучених сил безпеки ще уточнюють залежно від кількості запланованих заходів та оцінки можливих ризиків.

За прогнозами поліції, лише в Парижі на вулиці можуть вийти від 30 до 60 тисяч людей. При цьому організатори протестів анонсують значно більшу кількість акцій, ніж передбачає попередня оцінка МВС.

Зокрема, на карті, яку ведуть координатори руху «жовтих жилетів», станом на ранок четверга було позначено 164 заплановані демонстрації в різних містах Франції.

Нуньєс зазначив, що під час забезпечення громадського порядку правоохоронці використовуватимуть таку саму тактику, як і під час попередньої хвилі протестів 7 листопада.

Водночас очільник МВС звернувся до префектів із закликом «не втрачати пильності». За його словами, хоча випадки насильства під час останніх демонстрацій стали рідшими, вони залишаються серйозною загрозою для громадської безпеки.

Міністр також нагадав правоохоронцям про обмеження щодо використання спеціальних засобів. Зокрема, поліцейські гранати дозволено застосовувати виключно в межах законодавства та за умови пропорційності наявній загрозі.

До участі в п'ятій хвилі протестів, яку організатори називають «Актом V», закликали представники руху «жовтих жилетів» та молодіжні організації. Основними причинами суспільного невдоволення залишаються зростання цін, вартість життя та проблеми у сфері освіти.

Окремі демонстрації на 14 листопада анонсували правозахисні організації. Вони виступають проти законопроєкту, який передбачає презумпцію правомірності застосування зброї поліцейськими та жандармами, доки не буде доведено протилежне.

Противники ініціативи називають запропоновані зміни «дозволом на вбивство», побоюючись послаблення механізмів відповідальності правоохоронців за застосування вогнепальної зброї.

Крім того, у Франції заплановані акції проти насильства щодо дітей і підлітків, а також виступи кліматичних активістів. У деяких містах учасники різних протестних рухів можуть об'єднатися та пройти спільними колонами.

У Парижі організатори запропонували єдиний маршрут демонстрації від площі Республіки до площі Нації через площу Бастилії. Очікується, що саме столиця стане одним із головних центрів протестної активності.

Нагадаємо, що протестний рух розпочався в середині вересня, коли французькі старшокласники почали вимагати збільшення ресурсів для освіти та змін у системі вступу до закладів вищої освіти Parcoursup.

Паралельно в соціальних мережах поширювалися заклики до демонстрацій через подорожчання пального та загальне зростання вартості життя.

Ситуація загострилася 17 жовтня, коли демонстрації в Парижі та інших містах Франції супроводжувалися зіткненнями з поліцією, підпалами й пограбуваннями магазинів. За даними міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, під час акцій у суботу, 24 жовтня, по всій країні затримали 1435 осіб.

Правоохоронці також повідомили про зіткнення між організованими ультраправими групами та ультралівими активістами в кількох містах. Президент Франції Еммануель Макрон попередив про ризик нових заворушень і заявив, що посилені заходи безпеки залишатимуться чинними.

Наступні демонстрації заплановані на 31 жовтня та 5 листопада. Влада готується до можливого загострення ситуації та намагається не допустити повторення масштабних погромів.

Читайте також:

Теги: Франція протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський посадовець зауважив, що спочатку потрібно завершити війну
Переговори в Абу-Дабі: держсекретар США окреслив головні теми
9 листопада, 02:25
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро
Одна з європейських країн візьме участь у переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі
8 листопада, 17:50
Під загрозою опинилися пакети із замороженою плазмою, призначеною для переливання пацієнтам
Хакери намагалися знищити запаси донорської плазми у Франції, розігрівши холодильники до 110 градусів
4 листопада, 17:51
Роксолана Хмара вийшла на протест з гаслом «Америко, стань країною Рональда Рейгана!»
Українці після виборів у США вийшли до американського посольства в Києві з вимогами (фото)
4 листопада, 16:02
У Франції вперше підтвердили зараження людини вірусом Шамонда, який раніше виявляли лише у тварин
Франція зафіксувала перший у світі випадок вірусу Шамонда в людини
22 жовтня, 15:07
Туристка показала кадри заворушень в Італії
Українка опинилася в епіцентрі протестів в Італії: кадри з місця подій
22 жовтня, 12:07
Пара непорушно відпочивала, поки позаду них палав вогонь
З цигаркою та вином на тлі палаючого Парижу. Пара вразила мережу реакцією на протести (відео)
21 жовтня, 10:41
За повідомленнями медіа, під час заворушень у Франції розграбували понад 2 тис. торговельних точок
Мародери у Франції грабували люксові магазини, а «здобич» продають в інтернеті
19 жовтня, 21:51
Макрон: Ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти Україні зміцнити свою здатність до самооборони
Макрон пообіцяв розглянути запит України про $70 млрд на оборону
17 жовтня, 04:17

Соціум

Франція мобілізувала 70 тис. силовиків перед новою хвилею протестів
Франція мобілізувала 70 тис. силовиків перед новою хвилею протестів
YouTube заблокував канали прихильників війни проти України: кого торкнулися обмеження
YouTube заблокував канали прихильників війни проти України: кого торкнулися обмеження
Росія втратила близько 550 тис. загиблими – FT
Росія втратила близько 550 тис. загиблими – FT
Світловий меч Дарта Вейдера продано на аукціоні майже за $5 млн
Світловий меч Дарта Вейдера продано на аукціоні майже за $5 млн
Європейські міста закликали ЄС заборонити сигаретні фільтри
Європейські міста закликали ЄС заборонити сигаретні фільтри
Україна уразила НПЗ, який забезпечує понад 5% нафтопереробки Росії
Україна уразила НПЗ, який забезпечує понад 5% нафтопереробки Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
139K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини
Сьогодні, 23:20
Зеленський назвав головні завдання для українських міст перед зимою
Сьогодні, 23:00
Польща призупинила внески до програми PURL для України – Туск
Сьогодні, 22:40
243 бої за добу: лінія фронту станом на 13 листопада 2026
Сьогодні, 22:20
В Україні зупинилися ще два олійні заводи: виробництво під загрозою
Сьогодні, 22:10
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua