Франція мобілізувала 70 тис. силовиків перед новою хвилею протестів

Французька влада очікує до 60 тис. демонстрантів лише в Парижі, тоді як організатори анонсували понад 160 акцій по всій країні

Французька влада планує залучити близько 70 тисяч поліцейських і жандармів для забезпечення громадського порядку під час п'ятої хвилі загальнонаціональних протестів проти зростання вартості життя, запланованої на суботу, 14 листопада. Міністерство внутрішніх справ очікує десятки демонстрацій у різних регіонах країни, а найбільші акції мають відбутися в Парижі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс повідомив, що правоохоронці готуються до проведення від 50 до 60 маршів по всій країні. Водночас остаточну чисельність залучених сил безпеки ще уточнюють залежно від кількості запланованих заходів та оцінки можливих ризиків.

За прогнозами поліції, лише в Парижі на вулиці можуть вийти від 30 до 60 тисяч людей. При цьому організатори протестів анонсують значно більшу кількість акцій, ніж передбачає попередня оцінка МВС.

Зокрема, на карті, яку ведуть координатори руху «жовтих жилетів», станом на ранок четверга було позначено 164 заплановані демонстрації в різних містах Франції.

Нуньєс зазначив, що під час забезпечення громадського порядку правоохоронці використовуватимуть таку саму тактику, як і під час попередньої хвилі протестів 7 листопада.

Водночас очільник МВС звернувся до префектів із закликом «не втрачати пильності». За його словами, хоча випадки насильства під час останніх демонстрацій стали рідшими, вони залишаються серйозною загрозою для громадської безпеки.

Міністр також нагадав правоохоронцям про обмеження щодо використання спеціальних засобів. Зокрема, поліцейські гранати дозволено застосовувати виключно в межах законодавства та за умови пропорційності наявній загрозі.

До участі в п'ятій хвилі протестів, яку організатори називають «Актом V», закликали представники руху «жовтих жилетів» та молодіжні організації. Основними причинами суспільного невдоволення залишаються зростання цін, вартість життя та проблеми у сфері освіти.

Окремі демонстрації на 14 листопада анонсували правозахисні організації. Вони виступають проти законопроєкту, який передбачає презумпцію правомірності застосування зброї поліцейськими та жандармами, доки не буде доведено протилежне.

Противники ініціативи називають запропоновані зміни «дозволом на вбивство», побоюючись послаблення механізмів відповідальності правоохоронців за застосування вогнепальної зброї.

Крім того, у Франції заплановані акції проти насильства щодо дітей і підлітків, а також виступи кліматичних активістів. У деяких містах учасники різних протестних рухів можуть об'єднатися та пройти спільними колонами.

У Парижі організатори запропонували єдиний маршрут демонстрації від площі Республіки до площі Нації через площу Бастилії. Очікується, що саме столиця стане одним із головних центрів протестної активності.

Нагадаємо, що протестний рух розпочався в середині вересня, коли французькі старшокласники почали вимагати збільшення ресурсів для освіти та змін у системі вступу до закладів вищої освіти Parcoursup.

Паралельно в соціальних мережах поширювалися заклики до демонстрацій через подорожчання пального та загальне зростання вартості життя.

Ситуація загострилася 17 жовтня, коли демонстрації в Парижі та інших містах Франції супроводжувалися зіткненнями з поліцією, підпалами й пограбуваннями магазинів. За даними міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, під час акцій у суботу, 24 жовтня, по всій країні затримали 1435 осіб.

Правоохоронці також повідомили про зіткнення між організованими ультраправими групами та ультралівими активістами в кількох містах. Президент Франції Еммануель Макрон попередив про ризик нових заворушень і заявив, що посилені заходи безпеки залишатимуться чинними.

Наступні демонстрації заплановані на 31 жовтня та 5 листопада. Влада готується до можливого загострення ситуації та намагається не допустити повторення масштабних погромів.