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Користувачі скаржаться на збої в роботі «Київстару»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Користувачі скаржаться на збої в роботі «Київстару»
Абоненти «Київстар» практично з усіх областей скаржаться на проблеми зі зв'язком
ілюстрація з відкритих джерел

Оператор стверджує, що вже працює над вирішенням проблеми

Користувачі найбільшого українського телекомунікаційного оператора «Київстар» масово скаржаться на збій. Зокрема, повідомляють про проблеми зі зв'язком. Такі коментарі користувачі лишають під останнім дописом на офіційній фейсбук-сторінці «Київстару».

Користувачі практично з усіх областей скаржаться на проблеми зі зв'язком або й зовсім на повну його відсутність.

Користувачі скаржаться на збої в роботі «Київстару» фото 1
скріншот із фейсбук-сторінки «Київстар»
Користувачі скаржаться на збої в роботі «Київстару» фото 2
скріншот із фейсбук-сторінки «Київстар»
Користувачі скаржаться на збої в роботі «Київстару» фото 3
скріншот із фейсбук-сторінки «Київстар»

У відповідь на коментарі оператор стверджує, що працює над вирішенням проблеми. «Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», – йдеться в повідомленні.

Причини збою в роботі оператора наразі невідомі.

Нагадаємо, що 12 грудня вранці відбувся масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. 

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників. 

Згодом правоохоронці ідентифікували російських хакерів, які атакували «Київстар».

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Теги: Київстар мобільні оператори

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