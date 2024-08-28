Мобілізація у два кліки. Міноборони розширить функціонал «Резерв+»

Впровадження нового функціоналу дозволить залучити кілька мільйонів користувачів

Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко на Business Breakfast.

Як розповіла Черногоренко, мова йде про впровадження функціоналу щодо онлайн-рекрутингу, а також трьох типів відстрочок.

«Зараз ми додаємо опцію онлайн рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. У нас у роботі три типи відстрочок: це багатодітні сім'ї, це відстрочка, пов'язана з людьми з інвалідністю, і це студенти денної форми навчання», – розповіла посадовиця.

За її словами, впровадження нового функціоналу дозволить залучити кілька мільйонів користувачів, завдяки постійним ітераціям із застосунком. Наразі ж у «Резерв+» зареєструвались 3,2 мільйона користувачів. Зокрема застосунком користуються щодня близько 100 тисяч людей.

«Для нас це показова цифра. І будемо робити все, щоб ця цифра зростала. Але я як лідер команди і в консультації з іншими партнерами постійно кажу: якщо продукт потрібен і в ньому є важливі та корисні функції, він буде рости органічно», – підсумувала вона.

«Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року.

Як повідомлялося, понад 900 тис. військовозобов'язаних українців вже заброньовані від мобілізації.

Нагадаємо, інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників. Відповідні зміни до постанови ухвалив Кабінет міністрів.

Раніше Кабінет міністрів України спростив бронювання від мобілізації для працівників компаній, що займаються перевезеннями.

До слова, критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки й оборони, забронювали через «Дію» близько 160 тис. працівників.