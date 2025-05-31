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Microsoft остаточно покидає російський ринок

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Microsoft остаточно покидає російський ринок
ТОВ «Майкрософт Рус» готується подати заяву про власне банкрутство
фото з відкритих джерел

Microsoft готується до банкрутства в Росії, остаточно залишаючи ринок

Корпорація Microsoft остаточно йде з російського ринку. Її дочірня структура ТОВ «Майкрософт Рус» готується подати заяву про власне банкрутство до Арбітражного суду Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lrt.

Як зазначає видання, причиною для такого кроку став позов від Газпромбанку, який вимагав стягнути з російської «дочки» Microsoft 90,9 млн рублів у рамках справи про безпідставне збагачення. Претензії банку стосуються контракту на технічну підтримку, укладеного у вересні 2021 року. Газпромбанк стверджує, що з квітня 2022 року «Майкрософт Рус» припинила виконання зобов'язань, незважаючи на отриману повну оплату.

У квітні суд частково задовольнив позов, ухваливши стягнути з компанії $887 тис як безпідставне збагачення та ще $62 тис у вигляді відсотків, що в сумі склало $949 тис. Суд також постановив продовжувати нарахування відсотків до моменту фактичної виплати.

Формально Microsoft почав згортати свою діяльність у РФ ще навесні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте донедавна компанія зберігала юридичну присутність у країні. У грудні 2024 – січні 2025 року були остаточно закриті філії Microsoft у 13 російських містах, включаючи Москву, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Новосибірськ, Владивосток та Краснодар.

ТОВ «Майкрософт Рус» різко скоротило операційну активність після початку повномасштабної війни. Якщо у 2021 році виручка компанії становила $6,9 млрд рублів, то у 2024 році цей показник впав до 161,6 млн рублів. При цьому, згідно з бухгалтерською звітністю, компанія все ж таки показала чистий прибуток в обсязі 174,1 млн рублів.

Нагадаємо, Microsoft оголосила про скорочення 3% своїх працівників, що призведе до звільнення близько 6 тисяч людей у різних підрозділах по всьому світу. «Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціонування компанії для успіху на динамічному ринку», – заявив речник Microsoft.

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Теги: Microsoft росія

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