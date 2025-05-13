Microsoft звільняє близько шести тисяч працівників

Попередній великий раунд звільнень Microsoft у 2023 році залишив безробітними 10 тис. людей

Microsoft оголосила про скорочення 3% своїх працівників, що призведе до звільнення близько 6 тисяч людей у різних підрозділах по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

«Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для найкращого позиціонування компанії для успіху на динамічному ринку», – заявив речник Microsoft.

Близько 6 тисяч працівників Microsoft по всьому світу втратять роботу внаслідок оголошеного компанією скорочення штату на 3%, яке торкнеться всіх рівнів та команд.

Речник Microsoft підкреслив, що компанія прагне зробити свою управлінську систему ефективнішою, зменшивши кількість керівних посад між вищим керівництвом та іншими працівниками.

Компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати, з чистим квартальним прибутком у розмірі 25,8 мільярда доларів та оптимістичним прогнозом наприкінці квітня.

Як зазначає видання, це, ймовірно, найбільший раунд звільнень Microsoft з моменту ліквідації 10 тис. людей у 2023 році. У січні компанія оголосила про невеликий раунд звільнень, які були засновані на результатах роботи. За словами речника, ці нові скорочення робочих місць не пов’язані з результатами роботи.

Нагадаємо, компанія Microsoft офіційно припинила підтримку та роботу Skype, знаменуючи завершення 22-річної епохи одного з найвідоміших месенджерів у світі.

З 5 травня всі служби Skype офіційно відключені. Компанія Microsoft запропонувала користувачам перейти на Microsoft Teams.

Повідомляється, що дані користувачів: чати, історія, контакти будуть автоматично перенесені в Teams.

До слова, корпорація Microsoft істотно підвищила вартість підписки продуктів хмарного пакета Office (Word, Excel, PowerPoint тощо). Сімейна передплата на Microsoft 365 здорожчала на 30% – до $130 на рік, а версія для приватних осіб – на 43%, до $100.