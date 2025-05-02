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Росія отримала південнокорейські верстати для виготовлення зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія отримала південнокорейські верстати для виготовлення зброї
Південнокорейська компанія заперечує постачання обладнання до Росії після початку повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Поставки обладнання були здійснені за контрактами 2023 і 2024 років

На російських підприємствах було зафіксовано верстати південнокорейської компанії DN Solutions. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Korea Times. 

Зазначається, що обладнання корейської фірми вартістю понад $19 млн опинилися в Росії за допомогою китайських дистриб’юторів, зокрема компанію Silver Technology.

Як розповів радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк, записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років.

Тим часом компанія заперечує постачання до Росії після початку повномасштабної війни. DN Solutions стверджує, що суворо дотримується законодавства Республіки Корея, яке забороняє експорт стратегічної продукції без дозволу. Крім того, було припинено співпрацю з китайськими компаніями після викриття реекспорту в Росію.

«Ми поінформували дилерів і агентства, що продаж нашого обладнання до Росії та обходження експортного контролю суворо заборонені. Ми також попередили їх, що недотримання цієї політики є не лише порушенням умов контракту, а й може призвести до суворих санкцій з боку державних органів», – кажуть представники компанії.

Нагадаємо, південнокорейська компанія YG-1 після початку повномасштабної війни РФ проти України постачала обладнання двом російським заводам, які виробляють ядерну зброю.

Компанія YG-1 є одним із найбільших виробників металорізального обладнання у світі. Вона виробляє широкий спектр інструментів, які використовують для обробки металів: свердла, кінцеві фрези та мітчики (інструменти для нарізування внутрішньої різьби). Ці інструменти дають змогу обробляти всі види металів, від алюмінію до сталі й титану, і є критично важливим ресурсом для авіаційної та ракетної промисловості.

Зазначається, що російські оборонні заводи активно використовують продукцію компанії. Так, одним із клієнтів компанії стало ФГУП «Комбінат «Електрохімприлад», яке з 1947 року виробляє ізотоп урану-235, а з 1951-го – атомні бомби. Протягом 2022-2023 років завод придбав у південнокорейського виробника промислового обладнання п'ятнадцять типів свердл та сім типів мітчиків.

Як повідомлялося, західні санкції не змогли підірвати російське виробництво зброї, а Москві навіть вдалося збільшити виробництво своєї ключової зброї.

До слова, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років. Згідно з аналізом російської статистики, проведеним центральним банком Фінляндії, обсяг виробництва в кількох галузях, пов'язаних із військовою промисловістю, включно з оптичною продукцією та виробництвом металів, від початку війни зріс удвічі. 

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Теги: Південна Корея росія

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