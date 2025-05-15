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Помічник Путіна заявив, що Росія готова до компромісів на перемовинах з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Помічник Путіна заявив, що Росія готова до компромісів на перемовинах з Україною
фото з відкритих джерел

Російська делегація очікує на українських посадовців у Стамбулі

Російська Федерація готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на помічника російського диктатора Володимира Мединського, який очолює делегацію РФ на перемовинах з Україною.

Зазначається, що російська делегація чекає українських посадовців на переговорах у Стамбулі. Водночас AFP повідомляє, що Зеленський не буде присутній на переговорах особисто, а відправить делегацію.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

«Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: Туреччина росія переговори

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