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Microsoft повертає у Windows 11 старі технології передачі файлів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Microsoft повертає у Windows 11 старі технології передачі файлів
Microsoft хочуть зробити процес перенесення файлів простішим
колаж: glavcom.ua

Microsoft готує просту функцію для перенесення файлів між комп'ютерами Windows

Компанія Microsoft працює над новою зручною функцією, яка полегшить користувачам перенесення всіх необхідних даних зі старого комп'ютера на новий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Windows Latest.

Зараз власники комп'ютерів з операційною системою Windows 11 можуть використовувати спеціальну програму під назвою «Backup» (Резервне копіювання). Ця програма зберігає ваші файли та налаштування в інтернеті, у так званому хмарному сховищі OneDrive, а потім відновлює їх на новому пристрої.

Transfer Files to a new PC у версії Windows 11
Transfer Files to a new PC у версії Windows 11
скріншот Windows Latest

Однак розробники Microsoft хочуть зробити процес перенесення ще простішим. Для цього вони створюють нову функцію під назвою «Передача файлів на новий ПК» (Transfer Files to a new PC).

Користувачі зможуть самі обирати спосіб копіювання даних:

  • Через «хмару»: використовуючи вже знайомий OneDrive.
  • Напряму на інший пристрій: без використання інтернету.
Easy File Transfer на версії Windows 7
Easy File Transfer на версії Windows 7
скріншот Windows Latest

У виданні припускають, що другий варіант буде схожий на інструмент «Easy File Transfer», який був у старішій версії Windows 7. Цей інструмент використовував домашню мережу Wi-Fi для безпосереднього копіювання папок, файлів та різних налаштувань на інший комп'ютер. Якщо користувач обере пряме перенесення, на екрані з'явиться спеціальний пароль, який потрібно буде ввести на новому комп'ютері для початку копіювання.

Очікується, що нова функція дозволить переносити не лише звичайні файли (фотографії, документи тощо), але й облікові записи користувачів, встановлені програми та індивідуальні налаштування операційної системи.

Ще однією зручною можливістю стане швидке перемикання між кількома комп'ютерами, якщо вони підключені до однієї Wi-Fi мережі. Це може спростити роботу для тих, хто користується кількома пристроями одночасно.

Нагадаємо, Microsoft оголосила про скорочення 3% своїх працівників, що призведе до звільнення близько 6 тисяч людей у різних підрозділах по всьому світу.

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Теги: Microsoft Windows

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