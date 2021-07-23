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    Названо найпопулярніші сайти в Україні в червні

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    Google.com.ua лишається найпопулярнішим сайтом в Україні - Названо найпопулярніші сайти в Україні в червні
    Google.com.ua лишається найпопулярнішим сайтом в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Які сайти відвідували українці найчастіше у червні 2021 року – рейтинг

    Компанія Kantar опублікувала рейтинг найбільш популярних в Україні сайтів за червень 2021 року. Згідно з даними сервісу, минулого місяця українці відпочивали від інтернет-магазинів, але натомість проводили час в Instagram.

    Сезон відпусток вплинув на активність інтернет-користувачів, які стали менше відвідувати інтернет-магазини та маркетплейси. Однак до рейтингу популярних сайтів вперше за довгий час повернувся Aliexpress.

    Також літо – пора високої активності користувачів в Instagram.com, який наростив охоплення та піднявся на сьому позицію в рейтингу попри загальне зниження інтересу до соціальних мереж.

    Дані: Kantar
    Дані: Kantar

    У червні в топ також повернулися новинні ресурси: 24tv.ua (19-те місце), Bbc.com (20-те місце), Glavcom.ua (22-те місце). Стабільний лідер серед новинних ресурсів — Pravda.com.ua.

    Трійка незмінних лідерів: Google, Youtube, Facebook.

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    Теги: Google Facebook YouTube Instagram
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    Названо найпопулярніші сайти в Україні в червні