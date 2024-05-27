Netflix повертається в Росію? Деякі серіали на платформі знову мають російський дубляж

У 2022 році відеостримінгова платформа Netflix приєдналася до бойкоту Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

У самому Netflix жодних анонсів, пов'язаних із появою дубляжу, не робили

Стрімінговий сервіс Netflix знову почав випускати російськомовний дубляж та субтитри російською для фільмів та серіалів.

З російською озвучкою можна подивитися фільм «Вуді Вудпекер їде до табору», «Атлас» з Дженніфер Лопес та новий сезон «Бріджертонів».

Новий сезон серіалу «Бріджертони» отримав російських дубляж фото: скріншот сайту Netflix

Фільм «Атлас» з Дженніфер Лопес також можна подивитися російською мовою фото: скріншот сайту Netflix

У самому Netflix жодних анонсів, пов'язаних із появою дубляжу, не робили.

Озвученням російською мовою займається компанія Videofilm International, зареєстрована в Ізраїлі. Водночас в Росії сервіс, як і раніше, недоступний.

Нагадаємо, у 2022 році відеостримінгова платформа Netflix приєдналася до бойкоту Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Компанія заявила, що нові клієнти в країні-агресорі не зможуть зареєструватися.

До слова, платформа Netflix розглядає можливість створення чотирисерійної версії фільму «Довбуш». Про це розповів режисер і продюсер «Довбуша» Олесь Санін. За його словами, творці стрічки готові до створення серіалу «Довбуш». Адже багато знятого матеріалу не увійшло у фільм.

«Тривають переговори з міжнародним Netflix – це англомовна частина світу, переважно США та Канада, – про те, що вони розглядають ширшу версію фільму, яка буде окремим чотирисерійним серіалом. Ми чекаємо на фінансову пропозицію», – сказав Санін.