Netflix повертається в Росію? Деякі серіали на платформі знову мають російський дубляж
У самому Netflix жодних анонсів, пов'язаних із появою дубляжу, не робили
Стрімінговий сервіс Netflix знову почав випускати російськомовний дубляж та субтитри російською для фільмів та серіалів.
З російською озвучкою можна подивитися фільм «Вуді Вудпекер їде до табору», «Атлас» з Дженніфер Лопес та новий сезон «Бріджертонів».
У самому Netflix жодних анонсів, пов'язаних із появою дубляжу, не робили.
Озвученням російською мовою займається компанія Videofilm International, зареєстрована в Ізраїлі. Водночас в Росії сервіс, як і раніше, недоступний.
Нагадаємо, у 2022 році відеостримінгова платформа Netflix приєдналася до бойкоту Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Компанія заявила, що нові клієнти в країні-агресорі не зможуть зареєструватися.
До слова, платформа Netflix розглядає можливість створення чотирисерійної версії фільму «Довбуш». Про це розповів режисер і продюсер «Довбуша» Олесь Санін. За його словами, творці стрічки готові до створення серіалу «Довбуш». Адже багато знятого матеріалу не увійшло у фільм.
«Тривають переговори з міжнародним Netflix – це англомовна частина світу, переважно США та Канада, – про те, що вони розглядають ширшу версію фільму, яка буде окремим чотирисерійним серіалом. Ми чекаємо на фінансову пропозицію», – сказав Санін.
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