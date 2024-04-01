На основі фільму «Довбуш» можуть зняти серіал для Netflix: режисер розповів деталі

Режисер повідомив, що три польські кіношколи – в Лодзі, Варшаві та у Гдині, школа Гданська, – запросили його і художника по костюмах Галу Отенко розповісти, як знімався «Довбуш»

На Netflix «Довбуш» потрапив у п’ятірку кращих фільмів в Україні

Платформа Netflix розглядає можливість створення чотирисерійної версії фільму «Довбуш». Про це розповів режисер і продюсер «Довбуша» Олесь Санін для «Укрінформу».

За його словами, творці стрічки готові до створення серіалу «Довбуш». Адже багато знятого матеріалу не увійшло у фільм.

«Тривають переговори з міжнародним Netflix – це англомовна частина світу, переважно США та Канада, – про те, що вони розглядають ширшу версію фільму, яка буде окремим чотирисерійним серіалом. Ми чекаємо на фінансову пропозицію», – сказав Санін.

Режисер зізнався, що для творчої групи було неочікуваним, що на Netflix «Довбуш» потрапив у п’ятірку кращих фільмів в Україні. Стрічку вже показали у 27 країнах, зокрема у Франції, Польш і навіть Індонезії, а переклали фільм на 16 мов.

Санін також повідомив, що три польські кіношколи – в Лодзі, Варшаві та у Гдині, школа Гданська, – запросили його і художника по костюмах Галу Отенко розповісти, як знімався «Довбуш».

«Це буде окремий курс лекцій для професіоналів, де ми розберемо кожну сцену, драматургію, технологію… Я готуюсь і працюю над цим», – підкреслив Санін.

Творець фільму зауважив, що польські актори, які знялись у «Довбуші», багато допомагали українцям у час війни. Зокрема, акторка Агата Бузек, яка зіграла княгиню Яблуновську, поселила у своєму будинку у Варшаві кілька українських сімей, а виконавець ролі полковника Пшелуського Матеуш Косьцюкевич із синьо-жовтим прапором виступив із заявами на підтримку України.

Екшн «Довбуш» Олеся Саніна є одним із наймасштабніших і найдорожчих українських фільмів з бюджетом у 120 млн грн. Над його зйомками працювала команда з 3 тис. людей, під стрічку пошили понад 1000 костюмів і збудували з нуля фортецю під Києвом. Робота над стрічкою, що розповідає про легенду українських Карпат Олексу Довбуша, тривала 10 років. Олекса Довбуш – опришок, герой найвідоміших українських легенд, відомий своїм завзяттям та боротьбою за справедливість. Саме Довбуш вважається найбільш уславленим героєм Прикарпаття та Гуцульщини XVIII століття – власне, звідки він, за легендою, і походить.

Нагадаємо, Український пригодницько-історичний фільм «Довбуш» за перший вікенд – з 24 до 27 серпня – зібрав 8,7 млн гривень у кінопрокаті.