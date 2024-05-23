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Усик зіграє роль у голлівудському фільмі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Усик зіграє роль у голлівудському фільмі
Український боксер отримав роль в американській біографічній драмі
фото з відкритих джерел

Олександр Усик зіграє українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик отримав роль в американській біографічній драмі Smashing Machine («Нищівна машина»). Про це стало відомо зі сторінки фільму на порталі Internet Movie Database.

Фільм буде присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра, якого зіграє відомий актор Двейн «Скеля» Джонсон.

Повідомляється, що Усик зіграє у фільмі українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який за свою кар'єру двічі бився з Керром.

У першому бою українець виграв нокаутом, але поєдинок був визнаний таким, що не відбувся, а в другому бою Вовчанчин переміг рішенням суддів. Ці поєдинки проходили у 1999 та 2000-му році.

Окрім Усика та Джонсона, у фільмі також знімуться Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та Зоя Косович. Прем’єра запланована на 2025 рік. Сценаристом та режисером картини став американець Бен Сафді.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. 

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

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Теги: Олександр Усик фільм

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