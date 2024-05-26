Головну нагороду Каннського кінофестивалю отримав фільм про сина російських олігархів

Переможець 77-го Каннського кінофестивалю наробив чимало галасу

«Золоту пальмову гілку» на 77-му Каннському кінофестивалі отримав фільм «Анора» американського режисера Шона Бейкера. Повний список цьогорічних переможців опублікований на офіційному сайті кіноогляду.

Примітно, що це перша перемога для США через 13 років після тріумфу Терренса Маліка, який отримав статуетку за картину «Дерево життя».

У стрічці «Анора» розповідається про життя дівчини Ені – стриптизерки з Брайтон-Біч, яку начальник клубу звів із сином російського олігарха Іваном Захаровим. Після знайомства у них зав'язується роман, який призводить до весілля. Їхні стосунки опиняються під загрозою, коли батьки чоловіка приїжджають до Нью-Йорка, щоб змусити спадкоємця анулювати шлюб.

Перемога такого фільму на одному з найпрестижніших та найстаріших фестивалів кіно у світі вже наробила чимало галасу.

Зокрема, на неї звернула увагу помічниця експрезидента Віктора Ющенка Валентина Руденко. «Кіно про «конченого» синка російського мільярдера, що вештається по нічних клубах Нью-Йорка і крутить роман зі стрептизеркою. Купа російських акторів, що знімалися в найбільш одіозних михалковських кінах… Учора бомбили Харків, вбили десятки людей, а світ дивиться кіно про російських покидьків, вітає іх на червоній доріжці…і дає високі нагороди…», – написала вона у Facebook.

Нагадаємо, що минулоріч 76-й Каннський кінофестиваль стартував віршем української поетеси Лесі Українки під назвою «Надія». Його прочитала французька кіноакторка Катрін Денев.