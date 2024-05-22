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Ода людяності: у Києві відбулася прем’єра документальних фільмів «Гімн життя»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ода людяності: у Києві відбулася прем’єра документальних фільмів «Гімн життя»
«Цей проєкт – про цінності, самопожертву, про надію, любов і непохитну віру в майбутнє нашої країни»
фото: Anthem of Life

Історії простих героїв: у Києві відбулася прем’єра документальних фільмів «Гімн життя»

У кінотеатрі «Жовтень» відбувся прем’єрний показ документального кіно «Гімн життя», який наразі складається з семи короткометражних фільмів. Кожен розповідає особисті історії українців, які вони переживали та продовжують переживати під час війни.

Усі головні герої – звичайні люди: рибалки, пожежники, енергетики, металурги, шахтарі. Попри бойові дії, психологічний тиск чи близькість лінії фронту, вони продовжують кожен на своєму місці працювати та допомагати країні. Вони займаються волонтерством, випікають хліб, щоб передати на фронт та в регіони, де через війну люди опинилися на межі гуманітарної катастрофи, повертають людям світло, аби наблизити перемогу над ворогом.

Автор проєкту – Владислав Станкевич, режисер документального фільму «Аритмія» про Валерія Лобановського. Він від початку війни активно співпрацює з українськими та міжнародними компаніями, щоб привернути увагу до подій в Україні, а також підтримати моральний дух усіх українців.

«Цей проєкт – про цінності, самопожертву, про надію, любов і непохитну віру в майбутнє нашої країни. Ми віримо, що ці історії зворушать кожного й нагадають про те, як важливо залишатися людяними навіть у найважчі часи», – відзначив Влад Станкевич після прем’єри.

Музичне оформлення та візуальна частина фільмів створені з особливою увагою до деталей, щоб максимально передати атмосферу та емоції кожної історії. Команда «Гімну життя» працювала над тим, щоб кожен кадр виглядав естетично та зворушливо й набував додаткового сенсу сам по собі. Прем’єра фільмів викликала інтерес серед документалістів і представників ЗМІ.

Відвідали показ і головні герої двох фільмів: Олексій Мащенко – герой фільму «Батя» та Сергій Фороща – герой фільму «Сторона сонця».

«Насправді таких як я – енергетиків, які щодня роблять свою роботу, щоб в домівках українців було світло – багато по всій країні. І всім їм останні два роки доводиться працювати на енергетичних об’єктах, по яких ворог може кожної хвилини завдати удару. Або взагалі лагодити обладнання під обстрілами. І я маю честь у цьому фільмі представляти всіх їх. Хочу подякувати Владиславу за цей фільм. Він показує світу, що відбувається в Україні, і в яких умовах живуть українці», – сказав Сергій Фороща, енергетик ДТЕК, який брав участь у поверненні світла в деокупованій Київщині навесні 2022 року.

«Я проста людина: коли мене просять допомогти, не можу пройти осторонь. Саме тому з першого дня війни, не полишаючи основної роботи металургом, почав допомагати нашим хлопцям на передовій. Возити їм все необхідне навіть під обстрілами. Ми маємо допомагати одне одному, щоб перемогти. Навіть якщо ти фізично не можеш служити, допомагай. Тому ці фільми – це справжній гімн людяності, пам’ятник звичайним людям, які щодня роблять більше, ніж можуть. Дякую Владу за цей погляд на простих людей», – відзначив після прем’єри Олексій Мащенко, металург із «Запоріжсталі» Групи Метінвест.

Зйомки «Гімну життя» відбулося завдяки підтримці партнерів – компаній Метінвест та ДТЕК. Широкому загалу трансляція фільмів буде незабаром доступна на Megogo. Докладніше про проєкт можна дізнатися на порталі

Теги: українці фільм фронт

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