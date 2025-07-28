Новий iPhone 17 Pro здивує функціями для зйомки

За даними джерела, iPhone 17 Pro отримає три важливі інновації, про які раніше не повідомлялося

Новий iPhone 17 Pro отримає багато нових функцій для поліпшення можливостей фото- та відеозйомки порівняно з попередньою лінійкою. Очікуються значні оновлення як на рівні апаратного, так і програмного забезпечення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MacRumors.

Авторитетний американський ресурс, що спеціалізується на новинах та витоках інформації про Apple, отримав нову інформацію про майбутні смартфони компанії від анонімного джерела. Інсайдер стверджує, що знайомий з новою рекламою Apple, яку компанія нібито надіслала своїм довіреним клієнтам.

За словами джерела, iPhone 17 Pro отримає три важливі інновації, про які раніше не повідомлялося:

Удосконалений телеоб'єктив з восьмикратним оптичним зумом (для порівняння, у попередника iPhone 16 Pro він п'ятикратний). Також зазначається, що він буде рухомим і дозволить стабілізувати зображення при зміні фокусної відстані.

Абсолютно новий додаток для фото та відео, який може конкурувати зі спеціалізованими додатками, такими як Halide, Kino та Filmic Pro.

Окрема кнопка керування камерою, розташована у верхній частині корпусу – для швидкого запуску камери та доступу до відповідних налаштувань.

Інсайдер також зазначив, що додаток камери може бути не зовсім новим, а базуватися на переробленій версії існуючого – Final Cut Camera. Він також зазначив, що система задньої камери в iPhone 17 Pro буде значно оновлена. Ймовірно, вона буде складатися з трьох 48-мегапіксельних сенсорів.

Крім того, джерело повідомляє про новий мідний колір корпусу, а логотип Apple повинен бути переміщений в центр задньої панелі.

Як повідомлялося, майбутній iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном в історії Apple та першим у лінійці, що отримає акумулятор нового покоління – кремній-вуглецеву батарею. Такі батареї вже активно використовуються в Android-пристроях.

Раніше Apple представила операційну систему iOS 26, яка отримала новий дизайн Liquid Glass, а також декілька інноваційних функцій. Нова система стане доступною у вересні.