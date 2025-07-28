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Новий iPhone 17 Pro здивує функціями для зйомки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Новий iPhone 17 Pro здивує функціями для зйомки
Система задньої камери в iPhone 17 Pro буде значно оновлена
фото: MacRumors

За даними джерела, iPhone 17 Pro отримає три важливі інновації, про які раніше не повідомлялося 

Новий iPhone 17 Pro отримає багато нових функцій для поліпшення можливостей фото- та відеозйомки порівняно з попередньою лінійкою. Очікуються значні оновлення як на рівні апаратного, так і програмного забезпечення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MacRumors.

Авторитетний американський ресурс, що спеціалізується на новинах та витоках інформації про Apple, отримав нову інформацію про майбутні смартфони компанії від анонімного джерела. Інсайдер стверджує, що знайомий з новою рекламою Apple, яку компанія нібито надіслала своїм довіреним клієнтам.

За словами джерела, iPhone 17 Pro отримає три важливі інновації, про які раніше не повідомлялося:

  • Удосконалений телеоб'єктив з восьмикратним оптичним зумом (для порівняння, у попередника iPhone 16 Pro він п'ятикратний). Також зазначається, що він буде рухомим і дозволить стабілізувати зображення при зміні фокусної відстані.
  • Абсолютно новий додаток для фото та відео, який може конкурувати зі спеціалізованими додатками, такими як Halide, Kino та Filmic Pro.
  • Окрема кнопка керування камерою, розташована у верхній частині корпусу – для швидкого запуску камери та доступу до відповідних налаштувань.

Інсайдер також зазначив, що додаток камери може бути не зовсім новим, а базуватися на переробленій версії існуючого – Final Cut Camera. Він також зазначив, що система задньої камери в iPhone 17 Pro буде значно оновлена. Ймовірно, вона буде складатися з трьох 48-мегапіксельних сенсорів.

Крім того, джерело повідомляє про новий мідний колір корпусу, а логотип Apple повинен бути переміщений в центр задньої панелі.

Як повідомлялося, майбутній iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном в історії Apple та першим у лінійці, що отримає акумулятор нового покоління – кремній-вуглецеву батарею. Такі батареї вже активно використовуються в Android-пристроях.

Раніше Apple представила операційну систему iOS 26, яка отримала новий дизайн Liquid Glass, а також декілька інноваційних функцій. Нова система стане доступною у вересні.

Теги: Apple смартфон

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