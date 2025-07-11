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«Техно їжак» під слідством: БЕБ вилучає нелегальні гаджети Apple (фото)

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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«Техно їжак» під слідством: БЕБ вилучає нелегальні гаджети Apple (фото)
БЕБ проводить обшуки у магазинах, які продають «сірі» iPhone
фото з відкритих джерел

Склади «Техно їжак» перевіряють через імпорт «сірої» техніки

У п'ятницю, 11 липня, співробітники Бюро економічної безпеки проводять обшуки у магазинах гаджетів та електроніки «Техно їжак». Про це повідомив журналіст Євген Плінський, пише «Главком».

За його словами, правоохоронці завітали до мережі, яка займається збутом «сірої», тобто не призначеної для продажів на території нашої країни, техніки Apple.

«Обшуки йдуть як на складах компанії в Київській та Львівській області, так і в повʼязаних зі схемою ввезення нелегальних телефонів львівських митників», – повідомив журналіст.

Також він оприлюднив декілька фото зі слідчого процесу.

«Техно їжак» під слідством: БЕБ вилучає нелегальні гаджети Apple (фото) фото 1

 

«Техно їжак» під слідством: БЕБ вилучає нелегальні гаджети Apple (фото) фото 2
«Техно їжак» під слідством: БЕБ вилучає нелегальні гаджети Apple (фото) фото 3

За даними слідства, зазначає журналіст, нелегальна техніка Apple потрапляла в Україну в т.зв. «бусах Iveco» повз увагу митниці, а потім великими партіями відправлялася поштою на мережеві склади магазинів, зокрема й склади мережі «Техно їжак», якою володіє харківський підприємець Олексій Гулий.

На момент виходу матеріалу Олексій Гулий обшуки у «Техно їжак» не коментував.

Нагадаємо, у Чернівецькій області місцевий підприємець не сплатив понад 4,5 млн грн податків під час торгівлі технікою з Євросоюзу.

«Главком» також інформував, що в Обухівському районі Київської області було організовано повний цикл масового виробництва контрафактної рідини для електронних сигарет.

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Теги: журналіст Apple слідство імпорт

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