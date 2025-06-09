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Apple представила iOS 26 з новим дизайном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Apple представила iOS 26 з новим дизайном
Наступні операційні системи пристроїв Apple ідентифікуватиме за роком випуску
скріншот з відео

Apple впровадить новий єдиний дизайн вперше за понад 10 років

Apple представила операційну систему iOS 26, яка отримала новий дизайн Liquid Glass, а також декілька інноваційних функцій. Нова система стане доступною у вересні, а бета-версія – найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Verge.

Наступні операційні системи пристроїв Apple компанія ідентифікуватиме за роком випуску, зокрема  PadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26. Apple вводить зміни, щоб узгодити свій брендинг і уникнути плутанини для клієнтів і розробників. Поточні операційні системи, як-от iOS 18, watchOS 12, macOS 15 та visionOS 2 мають різні номери, бо їхні перші версії дебютували не одночасно.

Apple впровадить новий єдиний дизайн після останнього (у 2013 році) великого оновлення iOS 7. Він базуватиметься на нових текстурах, які назвали «рідким склом» (Liquid Glass). Текстури додадуть всередині застосунків та на іконках на екрані блокування. Інтерфейс став прозорішим, плавнішим і ще більш візуально привабливим. Зокрема, на екрані блокування можна збільшувати цифри годинника, а також встановлювати 3D-заставки та динамічні шпалери з музичним супроводом. Apple обіцяє більше можливостей для персоналізації.

Камеру ж зробили простішою у використанні: тепер при запуску доступні лише основні режими – фото та відео. А розділ із фото й медіаконтентом організували зручніше – з новими вкладками для альбомів та інших категорій.

Apple представила iOS 26 з новим дизайном фото 1
скріншот з відео

Серед ключових новинок – функція живого перекладу, яку підтримує Apple Intelligence. Вона дозволяє перекладати розмови в реальному часі – як у текстовому форматі, так і під час дзвінків або розмов у FaceTime. Живий переклад також буде доступний у застосунку Apple Music.

Утім, частину раніше анонсованих новинок, зокрема розширену функціональність Siri, яка мала аналізувати контент на екрані та виконувати дії, перенесли на пізніші етапи запуску.

Нагадаємо, у вересні минулого року офіційно вийшло оновлення iOS 18. Там з’явилися базові можливості на основі AI: інструменти для покращення тексту, створення власних емодзі через Genmoji та інтеграція з ChatGPT.

Як повідомлялося, майбутній iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном в історії Apple та першим у лінійці, що отримає акумулятор нового покоління – кремній-вуглецеву батарею. Такі батареї вже активно використовуються в Android-пристроях.

До слова, компанія Apple активно розробляє технологію, яка дозволить користувачам керувати iPhone та іншими пристроями Apple за допомогою мозкових сигналів.

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Теги: Apple

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