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Іспанські правоохоронці назвали смартфон-улюбленець злочинців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Іспанські правоохоронці назвали смартфон-улюбленець злочинців
Правоохоронні органи визнають, що традиційні засоби прослуховування більше не є ефективними
фото з відкритих джерел

Google Pixel став улюбленим смартфоном організованої злочинності через «свободу» Android

Хоча Google Pixel вважається одним з найкращих Android-флагманів, його «свобода» та можливість встановлення альтернативних операційних систем зробили його неочікуваним фаворитом серед представників організованої злочинності. Про це заявили каталонські чиновники з боротьби з наркотиками для Mossos d'Esquadra (каталонської поліції) та експерти з кібербезпеки, повідомляє «Главком» з посиланням на DiariAra.

Основна причина популярності Pixel серед злочинних угруповань полягає в тому, що ці телефони дозволяють користувачам «вільно встановлювати будь-яку операційну систему», – пояснює Рене Серраль, експерт з кібербезпеки.

Йдеться про спеціальну версію Android, відому як GrapheneOS. Це програмне забезпечення, орієнтоване на максимальну конфіденційність, яке не потребує сервісів Google Apps і забезпечує зашифровану систему зв’язку. Вона використовується для таємних комунікацій між злочинними угрупованнями.

Крім того, ці телефони налаштовані на повне стирання даних, якщо PIN-код введено кілька разів неправильно або при спробі віддаленого скидання налаштувань. Поліція також виявила, що злочинці звертаються до спеціалізованих магазинів для видалення таких компонентів, як мікрофон, GPS та камера, щоб унеможливити відстеження.

За даними ARA, правоохоронні органи визнають, що традиційні засоби прослуховування більше не є ефективними для розслідування діяльності цих банд. Тепер злочинці спілкуються виключно через зашифровані додатки, що призвело до ескалації технологічної боротьби між поліцією та криміналом.

У відповідь на це, поліція вдається до використання шкідливого програмного забезпечення, так званих «троянів». З дозволу суду, вони заражають телефони злочинців цим ПЗ, отримуючи повний доступ до пристрою: програм, зображень, документів та розмов. GrapheneOS, як і будь-який Android, не здатна захиститися від такого шкідливого програмного забезпечення.

Нагадаємо, починаючи з 1 липня 2025 року всі дорослі користувачі Інтернету на території Європейського Союзу повинні будуть підтверджувати свій вік за допомогою спеціального мобільного додатка. Це рішення ухвалила Європейська комісія з метою посилення онлайн-безпеки дітей. Без верифікації віку доступ до популярних соцмереж, стримінгових платформ та деяких сайтів буде частково або повністю обмежений. Ініціатива є частиною Регламенту про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), що набрав чинності у серпні 2023 року. Його головна мета – зробити цифровий простір більш безпечним і відповідальним. 

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Теги: телефон смартфон злочинність Pixel

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