Перше у світі SMS продали на аукціоні. Оголошено його вартість

На аукціоні в Парижі продали перше у світі мобільне повідомлення, яке було відправлено у 1992 році

Перше у світі SMS-повідомлення було продано на аукціоні в Парижі за майже $150 тис. Повідомлення мало вигляд NFT – унікального токена, який підтверджує право власності. В ньому також міститься вся інформація про об'єкт.

Повідомлення з текстом Merry Christmas («Щасливого Різдва») відправив британський програміст Ніл Папворт зі свого комп’ютера 3 грудня 1992 року Річарду Джарвісу, тодішньому директору британської телекомунікаційної компанії Vodafone. Джарвіс отримав повідомлення на свій мобільний телефон Orbitel 901 під час різдвяного заходу компанії.

NFT є реплікою оригінального протоколу зв’язку, яким було передано SMS, повідомив аукціонний будинок. Невідомий покупець також отримає цифрову рамку із 3D-анімацією отриманого повідомлення.

«У 1992 році я й уявити не міг, наскільки популярними стануть текстові повідомлення, що це призведе до появи емодзі та додатків для обміну повідомленнями, якими користуються мільйони людей», – цитує аукціонний будинок слова Папворта.

За його словами, різдвяне повідомлення, яке він відправив, стало поворотним моментом в історії мобільного зв’язку.