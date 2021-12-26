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    Перше у світі SMS продали на аукціоні. Оголошено його вартість

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    На аукціоні продали перше у світі мобільне повідомлення - Перше у світі SMS продали на аукціоні. Оголошено його вартість
    На аукціоні продали перше у світі мобільне повідомлення
    фото з відкритих джерел

    На аукціоні в Парижі продали перше у світі мобільне повідомлення, яке було відправлено у 1992 році

    Перше у світі SMS-повідомлення було продано на аукціоні в Парижі за майже $150 тис. Повідомлення мало вигляд NFT – унікального токена, який підтверджує право власності. В ньому також міститься вся інформація про об'єкт.

    Повідомлення з текстом Merry Christmas («Щасливого Різдва») відправив британський програміст Ніл Папворт зі свого комп’ютера 3 грудня 1992 року Річарду Джарвісу, тодішньому директору британської телекомунікаційної компанії Vodafone. Джарвіс отримав повідомлення на свій мобільний телефон Orbitel 901 під час різдвяного заходу компанії.

    NFT є реплікою оригінального протоколу зв’язку, яким було передано SMS, повідомив аукціонний будинок. Невідомий покупець також отримає цифрову рамку із 3D-анімацією отриманого повідомлення.

    «У 1992 році я й уявити не міг, наскільки популярними стануть текстові повідомлення, що це призведе до появи емодзі та додатків для обміну повідомленнями, якими користуються мільйони людей», – цитує аукціонний будинок слова Папворта.

    За його словами, різдвяне повідомлення, яке він відправив, стало поворотним моментом в історії мобільного зв’язку.

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    Теги: телефон Vodafone гаджет
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    Перше у світі SMS продали на аукціоні. Оголошено його вартість