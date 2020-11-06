Nokia «воскресить» два культових телефони

Старі моделі можуть отримати підтримку роботи в мережах четвертого покоління і Wi-Fi

Nokia випустить два оновлених ретротелефони.

Про це повідомляє німецьке видання WinFuture.

Інформація про пристрої була помічена на сайті закордонного оператора Telia. Виходячи з розкритих даних одним з апаратів виявиться Nokia 6300, який спочатку вийшов в 2007 році.

Журналісти нагадали, що оцінений в 300 євро телефон отримав дводюймовий дисплей, основну камеру на два мегапікселі, слот для карти пам'яті microSD.

Другим телефоном, який збирається воскресити виробник, виявиться Nokia 8000. Гаджет стане продовженням культової восьмитисячної серії девайсів бренду, запущеної в 1990-х роках.

Останнім апаратом лінійки виявився 8600, випущений в 2007 році. Девайс отримав дводюймовий кольоровий екран, конструкцію слайдера, 128 мегабайт оперативної пам'яті, камеру дозволом два мегапікселя. Уточнюється, що і Nokia 6300, і телефони Nokia восьмитисячної серії позиціонувалися на ринку як преміальні пристрої.

Журналісти не повідомили точної дати виходу апаратів. Відомо, що моделі можуть отримати підтримку роботи в мережах четвертого покоління і Wi-Fi.