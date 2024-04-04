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Певні Telegram-канали в Україні уже заблоковані: СБУ повідомила деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Певні Telegram-канали в Україні уже заблоковані: СБУ повідомила деталі
Заблокувати Telegram технічно важко, але якщо навіть й зробити це, то з використанням VPN та інших технологій заборону можна буде обійти
фото: Jakub Porzycki

В СБУ зауважили, що безпечного месенджера наразі не існує

Певні Telegram-канали в Україні уже заблоковані, ще деякі можуть бути заблоковані незабаром. Про це начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів у інтерв’ю для «Укрінформ».

За словами Вітюка, Служба безпеки України спільно з Міністерством цифрової трансформації і Центром протидії дезінформації постійно аналізують медіапростір, виокремлюють небезпечні джерела інформації як в Telegram, так і на інших ресурсах. 

«Ми регулярно зв’язуємося з усіма платформами стосовно блокування або видалення небезпечного контенту. На жаль, є проблема. Жодна з них – ні Telegram, ні Facebook або Meta, ні Google офіційно не представлені в Україні, не мають юридичної особи. Вони не зобов’язані виконувати наші запити, вимоги, навіть рішення суду їх не стосуються, тому що юридично вони не перебувають на нашій території», – пояснив представник СБУ.

Начальник департаменту зауважує: небезпечність Telegram підкреслюється тим, тому що він популярний саме в Україні. Але, за словами кіберфахівця, заблокувати його технічно важко, як і будь-який інший месенджер. Якщо навіть частково й зробити це, то з використанням VPN та інших технологій заборону можна буде обійти.

Ілля Вітюк наголосив, що безпечного месенджера наразі не існує.

«Є технічні рішення, які дозволяють отримати доступ не лише до Telegram, але й до Signal, Viber та інших. А якщо взяти більш дорожчі й складні технічні рішення, то можна отримати доступ загалом до пристрою, і тоді абсолютно все, що там є, буде у зловмисника», – пояснив представник СБУ.

Також з цим Вітюк зауважив, що хоч Telegram й використовується активно в дезінформаційних кампаніях РФ, одночасно з цим у Telegram працюють багато проукраїнських патріотичних каналів, які є публічними. Такі канали навпаки протидіють російській пропаганді.

Нагадаємо, месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів, повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

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Теги: СБУ блокування Telegram Facebook Україна Google

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