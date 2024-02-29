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Рада планує блокувати Telegram? Нардеп Юрчишин зробив заяву

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада планує блокувати Telegram? Нардеп Юрчишин зробив заяву
Адміністрація Telegram відмовляється йти на контакт з українською владою
фото з відкритих джерел

У СБУ є цілий перелік Telegram-каналів, які поширюють в нашій країні російську пропаганду

Адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це в коментарі Liga заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

«Усе залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічно виглядає блокування цієї соцмережі», – наголосив нардеп.

Щодо загроз національній безпеці з боку месенджера Юрчишин заявив, що у цьому питанні за нього більше скажуть позиції секретаря Ради з нацбезпеки та оборони та начальника Головного управління розвідки. Депутат додав, що, якщо ці посадовці вважають Telegram шкідливим, а СБУ має перелік каналів, які поширюють російську пропаганду, то не може бути інших варіантів, аніж «блокування цих каналів адміністраторами мережі, або блокування мережі».

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.

До слова, Російська дезінформація швидко переорієнтувалася і трансформувалася під нові реалії. Вона опанувала соціальні мережі, формує мережі блогерів, лідерів громадських думок. Отож, щоб ефективно боротися з нею потрібно розробляти чіткі проукраїнські меседжі та просувати їх як для західної аудиторії, так і для внутрішньої.

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Теги: Telegram Ярослав Юрчишин соцмережі блокування

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