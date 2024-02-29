Рада планує блокувати Telegram? Нардеп Юрчишин зробив заяву

У СБУ є цілий перелік Telegram-каналів, які поширюють в нашій країні російську пропаганду

Адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це в коментарі Liga заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

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«Усе залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічно виглядає блокування цієї соцмережі», – наголосив нардеп.

Щодо загроз національній безпеці з боку месенджера Юрчишин заявив, що у цьому питанні за нього більше скажуть позиції секретаря Ради з нацбезпеки та оборони та начальника Головного управління розвідки. Депутат додав, що, якщо ці посадовці вважають Telegram шкідливим, а СБУ має перелік каналів, які поширюють російську пропаганду, то не може бути інших варіантів, аніж «блокування цих каналів адміністраторами мережі, або блокування мережі».

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Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.

До слова, Російська дезінформація швидко переорієнтувалася і трансформувалася під нові реалії. Вона опанувала соціальні мережі, формує мережі блогерів, лідерів громадських думок. Отож, щоб ефективно боротися з нею потрібно розробляти чіткі проукраїнські меседжі та просувати їх як для західної аудиторії, так і для внутрішньої.