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Telegram співпрацює з ФСБ та Роскомнаглядом – СБУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Telegram співпрацює з ФСБ та Роскомнаглядом – СБУ
СБУ не виключає, що сервери Telegram знаходяться на території країни-агресорки
фото з відкритих джерел

«Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території Росії, Telegram виконує ці вказівки моментально», – представник СБУ

Месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів, повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко зазначив, що Служба безпеки відстежує, де знаходяться сервери Telegram і є ймовірність, що вони – на території Росії. Він додав, що власник та розробники месенджера є громадянами РФ.

«Ми бачимо чітку співпрацю Telegram з Роскомнаглядом та ФСБ. Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території Росії, Telegram виконує ці вказівки моментально», – підкреслив представник СБУ.

Мельниченка повідомив, що Україні лише іноді вдається заблокувати канали, спрямовані на деструктивну діяльність. За його словами, це пов'язано з тим, що Telegram не прислухається до прохань нашої країни так, як до прохань РФ.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

Нагадаємо, екссекретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

До слова, у Раді зареєстровано законопроєкт №11115, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні.

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Теги: Telegram блокування росія СБУ

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