Варшава хоче підписати протокол розбіжностей з Україною

У МЗС Польщі вважають, що зараз на часі вирішення «певних історичних питань» між Польщею та Україною

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна: «Потрібно буде чесно сказати, де ми можемо допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей»

Варшава має намір підписати під час зустрічі урядів Польщі та України протокол про розбіжності між позиціями двох країн. Також треба вирішити «певні історичні питання». Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, передає РАР.

За його словами, під час зустрічі у Варшаві домінуватимуть військові та економічні питання, проте країни мають записати деякі розбіжності, що відрізняють два уряди.

«Домінуватимуть питання озброєнь, економічні питання, зокрема сільського господарства та розв'язання тих питань, які все ще залишаються актуальними», – сказав Шейна.

Як розповів заступник глави МЗС Польщі, на зустрічі також обговорюватимуть вступ України до Європейського союзу. «Питання, які, на мою думку, вже мають бути обговорені – це питання вступу. Тому що Україна вже перебуває на просунутому етапі переговорів, і ми готові допомогти Україні у цьому», – наголосив він.

Шейна зазначив, що помилкою попереднього уряду була позиція, що між Польщею й Україною немає суперечок. Тому важливим елементом зустрічі у Варшаві має бути підписання протоколу розбіжностей.

«Потрібно буде чесно сказати, де ми можемо допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей. Найбільшою помилкою уряду «Права і справедливості» було те, що він обманював поляків і, напевно, самих себе, що не було проблем, наприклад, з сільськогосподарською продукцією», – сказав польський урядовець.

На його думку, відносини з Україною мають ґрунтуватися на конкретних діях, адже важливо, щоб «відбулася відлига польсько-українських відносин, щира розмова і переговори».

Шейна тако додав, що під час зустрічі також треба вирішити «певні історичні питання» між Польщею та Україною. «Вони не є найважливішими сьогодні, але вони також дозволяють нам розрядити атмосферу у багатьох питаннях», – зазначив він.

Деталі зустрічі у Варшаві наразі невідомі, багато питань тримають у таємниці з міркувань безпеки.

Раніше глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що доки Україна не вирішить питання ексгумації останків жертв Волинської трагедії, доти країні «немає сенсу мріяти про вступ до ЄС».

Як повідомлялося, міністр аграрної політики України Микола Сольський сьогодні, 27 березня, проведе переговори зі своїм колегою Чеславом Секерським. У діалозі братимуть участь представники асоціацій польських аграріїв. Міністр нагадав, що до Польщі прибуває делегація українського уряду, оскільки на четвер, 28 березня, заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.

Нагадаємо, Польща веде активні переговори про запровадження ліцензій, які мають завершитися цього тижня, на сільськогосподарські продукти з України. Варшава також сподівається на припинення транзиту українського збіжжя через територію Польщі з 1 квітня.

Як повідомлялося, за березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.