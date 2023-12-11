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Фаріон, Усик, Арестович, Суббота. Ким українці найбільше цікавилися у Google у 2023 році

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Фаріон, Усик, Арестович, Суббота. Ким українці найбільше цікавилися у Google у 2023 році
ілюстрація: glavcom.ua

У рейтингу є російський президент, а от Володимира Зеленського немає

Google опублікував рейтинг персон, інтерес до яких зростав в Україні протягом поточного року. Його очолив міністр оборони України Рустем Умєров.

До першої трійки рейтингу також увійшли Спартак Суббота та ексрадник голови Офіса президента Олексій Арестович. Крім того, українці цікавилися боксером Олександром Усиком та російським диктатором Володимиром Путіним.

Фаріон, Усик, Арестович, Суббота. Ким українці найбільше цікавилися у Google у 2023 році фото 1

У десятці персон, які в поточному році найбільше цікавили українців, фігурують пошукові запити щодо Михайла Мудрика, Карила Буданова та Дмитра Лінартовича. Замикають топ-10 персон скандальна мовознавиця Ірина Фаріон та Гарік Бірча.

До слова, Google опублікував топ найбільш популярних серед українців пошукових запитів за 2023 рік. В більшості випадків вони були пов’язані з війною. За даними компанії, першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог». На другому місці розташований запит «Графік відключення світла», а на третьому – Пригожин.

Нагадаємо, із 1 грудня Google відповідно до оновленої політики користування почав видаляти облікові записи, які не використовувалися протягом двох років. Власники облікових записів, які потенційно можуть бути видалені, спочатку отримають декілька сповіщень від Google на електронну пошту.

Читайте також: Google остаточно покинув російський ринок
Теги: міністр рейтинг українці Ірина Фаріон Олексій Арестович Рустем Умєров

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