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Україна зупинила друк підручників з «молдовської мови» після обурення Румунії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна зупинила друк підручників з «молдовської мови» після обурення Румунії
МОН України зупинило будь-який друк підручників з «молдовської мови»
фото з відкритих джерел

В Україні замість поняття «молдовська мова» офіційно використовується лише «румунська мова»

Міністерство освіти і науки зупинило будь-який друк підручників з «молдовської мови» після того, як Румунія висловила публічне обурення. Про це йдеться в заяві МОН.

Румунські ЗМІ звернули увагу на те, що українське державне видавництво «Світ» готує підручники «Молдовська мова» та «Молдовська та світова література» для учнів на Одещині.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловив роздратування цим фактом, нагадавши про обіцянку київського уряду відмовитися від фрази «молдовська мова» і визнати румунську мову єдиною мовою, якою розмовляє румунська меншина в Україні.

Міністерство підкреслило, що в Україні замість поняття «молдовська мова» офіційно використовується лише «румунська мова», й усі офіційні рішення та документи готуватимуться з урахуванням цієї зміни.

Коментуючи інформацію про друк підручників із «молдовської мови», яка з’явилася у ЗМІ, МОН зазначило, що їх затвердили до друку ще в травні, а основний тираж надрукували влітку, до переходу на «румунську мову».

«Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою», – йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, на спільному засіданні урядів України та Румунії було прийнято рішення не визнавати молдовську мову. Офіційною буде лише румунська.

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Теги: міністр Румунія документи

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