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Чому зупинилося метро? Прем'єр викликає Кличка на килим

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чому зупинилося метро? Прем'єр викликає Кличка на килим
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
фото з відкритих джерел

Шмигаль заявив, що постала загроза затоплення та руйнування тунелів «синьої» гілки столичного метро

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вказав на необхідність проведення засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 9 грудня, аби з'ясувати, що призвело до термінового ремонту «синьої» гілки столичного метро. Про це заявив прем'єр-міністр України.

«Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення – як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей», – зазначив прем'єр.

Шмигаль заявив, що через дії чи бездіяльність міської влади постала загроза затоплення та руйнування тунелів «синьої» гілки столичного метро. Це матиме безпосередній вплив на безпеку киян.

Шмигаль підкреслив, що вже доручив 9 грудня провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі Віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова, Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна, тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Володимира Демчука, начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського.

«Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання», – додав прем'єр.

За словами Шмигаля, головне завдання наразі - оперативно оцінити ситуацію та вжити заходів, аби не допустити її розвитку за негативним сценарієм.

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух синьою гілкою метро. «Через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд», – пояснили в КМДА.

Зауважимо, перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

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Теги: міністр метро Денис Шмигаль Київ

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