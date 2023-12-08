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В одній із федеральних земель Німеччини рекордно зросли витрати на біженці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В одній із федеральних земель Німеччини рекордно зросли витрати на біженці
Влада федеральних земель Німеччини закликає до ретельного контролю мігрантів
фото із відкритих джерел

Лише у одній федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія витрати на біженців становили майже 120 мільйонів євро за рік

Витрати на біженців та прохачів притулку у одній із федеральних земель Німеччини – Мекленбурзі-Передній Померанії – зросли на третину і становили майже 120 мільйонів євро минулого року порівняно з 2021 роком. Про це стало відомо з відповіді уряду федеральної землі на запит депутатської групи «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у парламенті федеральної землі. Про це пише Aussiedlerbote.

При цьому держава відшкодовує витрати муніципалітетам відповідно до Закону про прийом біженців. Однією з причин збільшення видатків є збільшення кількості біженців з України після вторгнення Росії до країни у лютому 2022 року. Уряд федеральної землі поки що не зміг надати дані на 2023 рік. За словами представника AfD з міграційної політики Яна-Філіппа Тадсена, влада переконана у тому, що витрати продовжуватимуть зростати.

Ян-Філіпп Тадсен закликав обмежити приплив мігрантів за допомогою ефективної охорони кордонів. В іншому випадку існує ризик зростання кількості проблем, зокрема у зв'язку з браком житла. Федеральний міністр внутрішніх справ Нансі Фезер нещодавно продовжила запроваджений у середині жовтня прикордонний контроль на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією до 15 грудня. Прикордонний контроль у Шенгенській зоні фактично не планується.

Нагадаємо, Німеччина продовжила тимчасовий захист біженців із України. Дозволи на проживання автоматично діятимуть до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Німеччини.Федеральна рада схвалила відповідну постанову 24 листопада 2023 року. Українські біженці не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання і їм не треба буде зустрічатися з імміграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн ЄС наприкінці вересня 2023 року.

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Теги: Німеччина міністр держава влада біженці українці мігранти

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