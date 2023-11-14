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Кулеба повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба повідомив, коли розпочнуться переговори щодо вступу України в ЄС
Україна планує розпочати переговори про вступ до Європейського союзу на початку 2024 року
фото з відкритих джерел

Кулеба зауважив, що «переговори навряд чи почнуться на Різдво»

Україна планує розпочати переговори про вступ до Європейського союзу на початку 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Кулеба зауважив, що «переговори навряд чи почнуться на Різдво», оскільки в Європі прийнято з 20 числа святкувати і йти у відпустку.

«Ми говоримо про початок переговорів безпосередньо вже на початку наступного року. Але «на початку» у широкому розумінні, а не у перший місяць», – пояснив Кулеба.

Водночас він підкреслив, що є чітке розуміння тимчасових рамок, коли для переговорів буде «найперша нагода».

«Натяк міститься у рішенні самої Європейської комісії, де написано, що до березня Європейська комісія представить ще один звіт про виконання Україною тих побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це орієнтир, але й натяк з боку самої Європейської комісії", - підсумував Кулеба.

Як повідомлялося, Європейська комісія дала чітко зрозуміти, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі. 

Водночас Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

 

Теги: переговори Дмитро Кулеба Угорщина міністр

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