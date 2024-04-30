У «Дії» незабаром з’являться ветеранські е-посвідчення

Система вже тестується і буде реалізована за два місяці у «Дії»

Е-посвідчення підтверджуватимуть статус ветерана чи ветеранки

Запуск електронних посвідчень для ветеранів у «Дії» відбудеться через два місяці. Про це повідомляє Мінветеранів.

Зокрема, е-посвідчення підтверджуватимуть статус ветерана чи ветеранки, людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці.

Як зазначає пресслужба, система вже тестується і буде реалізована за два місяці.

Також відомство почало розробляти е-інструменти для отримання статусів та е-витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, які мають запустити через шість місяців.

Крім того, Мінветеранів створює онлайн-платформу всіх пільг та послуг у розрізі територіальних громад. Пілотну е-карту послуг та можливостей уже запустили в Івано-Франківській та Тернопільській областях. За два місяці е-система працюватиме по всіх регіонах України.

А ще запущена розробка е-карти вакансій для ветеранів та ветеранок: вона запрацює через чотири місяці.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив положення про електронне посвідчення ветерана війни або учасника Революції гідності. Його можна буде отримати в додатку «Дія» і використовувати нарівні з паперовою книжечкою.

До слова, Кабінет міністрів схвалив ініціативу Мінветеранів щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів людям з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.