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Посол України в Польщі пояснив мету обмеження консульських послуг за кордоном

Надія Карбунар
glavcom.ua
Посол України в Польщі пояснив мету обмеження консульських послуг за кордоном
Україна прагне уточнити кількість своїх громадян призовного віку в інших країнах
фото з відкритих джерел

Зварич заявив, що Київ не звертався до Варшави з проханням допомогти в поверненні українських громадян призовного віку

Посол України в Польщі Василь Зварич пояснив, для чого обмежили консульські послуги для чоловіків за кордоном, що мають неоновлені облікові дані. Так держава прагне уточнити кількість своїх громадян призовного віку в інших країнах. Про це Зварич сказав в інтерв’ю польському виданню TVN 24.

Він розповів, що згідно з оцінками української сторони, тільки в Польщі є десятки тисяч українців призовного віку, але ці оцінки «дуже приблизні» і їх треба перевірити. Однак, за його словами, точна кількість стане відома, коли закон про мобілізацію стане чинним і коли кожен українець за кордоном зможе оновити свої дані.

Також посол заявив, що Київ не звертався до Варшави з проханням допомогти в поверненні українських громадян призовного віку. Водночас заяву Німеччини про дозвіл для українських громадян перебувати в країні без документів, дипломат назвав «суверенним рішенням» кожної країни щодо громадян інших країн.

«Ми не можемо нікого змусити. Для нас головне, щоб реалізація мобілізаційного закону була ефективною та прозорою, щоб усі знали, про що йдеться. Тому ми працюємо над тим, щоб роз’яснити це нашим громадянам», – каже Зварич.

Нагадаємо, що 25 квітня набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій державного підприємства «Документ» за кордоном. Зокрема, ці чоловіки зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій державного підприємства «Документ» не здійснюватиметься.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Згодом 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі, повідомив спеціаліст зі справ легалізації поїздок та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

Як стало відомо, призупинка в обслуговуванні чоловіків мобілізаційного віку, котрі за кордоном, триватиме приблизно один-два тижні.

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Теги: закон посол держава послуги обмеження

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