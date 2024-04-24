Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кияни можуть платити за комуналку частинами: інструкція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кияни можуть платити за комуналку частинами: інструкція
В Україні вартість комунальних послуг за рік зросла на 12,8%
фото з відкритих джерел

«Центр комунального сервісу» пропонує киянам укладати договір реструктуризації заборгованості за комунальні послуги

Кияни можуть оплачувати житлово-комунальні послуги частинами. Для цього необхідно укласти відповідний договір. Про це заявила директорка «Центру комунального сервісу» Юлія Петрик.

«Центр комунального сервісу» пропонує киянам укладати договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за комунальні послуги.

Петрик зазначила, що міжопалювальний сезон є найбільш прийнятним для того, щоб сплатити наявні борги, оскільки не потрібно платити за опалення, а фінансове навантаження на споживача значно менше.

«При укладанні договору фахівці центру обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд та ризику припинення надання вам послуг», – наголосила вона.

Укладання договору

Для того, щоб укласти договір, потрібно:

  • звернутися до сервісного центру ЦКС за попереднім записом (записатися можна за посиланням);
  • дистанційно (через месенджер у Facebook, Skype або Telegram).

Перелік необідних документів для договору

Для укладання договору реструктуризації боргів необхідні:

  • заяву про укладання договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості;
  • документи, що засвідчують особу заявника (паспорт, ID-картка);
  • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (подається оригінал або нотаріально засвідчена копія, та надаються копії документів, що подаються);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • належним чином оформлені договори про надання житлово-комунальних послуг з виконавцями цих послуг (за відсутності договорів про укладення договору реструктуризації передує підписання договорів про надання житлово-комунальних послуг).

Нагадаємо, в Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%.

Зокрема, частину грошей, витрачених на оплату комунальних послуг, можна повернути завдяки спеціальній програмі Приватбанку. Так, завдяки програмі можна отримати кешбек у розмірі 3%, але не більше ніж 300 гривень на місяць з урахуванням ПДФО. Акція діятиме до середини літа.

До слова, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Міненерго вивчають можливість перегляду тарифу на електроенергію для того, щоб проводити відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми після обстрілів.

Читайте також: Українці платитимуть за електроенергію більше? Міненерго зробило заяву
Теги: Київ столиця кияни комуналка послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патрульні систематично щтрафують порушників швидкісного режиму
«Форсаж» на вулицях Києва: скільки порушників затримала поліція з початку року
Вчора, 12:21
Виставка квітів на Співочому полі у Києві
Весна на Співочому. У столичному парку готують сезонну виставку квітів
22 квiтня, 12:24
Станом на сьогодні графіки відключення світла у Києві не застосовуються
У столиці можуть відновитися графіки відключення світла: ДТЕК назвав умову
16 квiтня, 13:33
За проєкт закону проголосували 317 народних депутатів.
Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою
10 квiтня, 15:21
У столиці зберігається високий рівень забрудненості повітря: влада дала поради
У столиці зберігається високий рівень забрудненості повітря: влада дала поради
2 квiтня, 09:42
Київська ГЕС
Чи затопить столицю в разі підриву Київської ГЕС? Влада оцінила загрозу
30 березня, 12:23
Бронзова скульптурка «Герої» на Аскольдовій могилі
У Києві відкрили мініскульптуру «Герої», присвячену українським воїнам (фото)
29 березня, 16:38
Українці зможуть вивчати мову у Латвії
Латвія дала можливість навчання для українських біженців
29 березня, 09:04
Фрагмент збитої ракети, якою РФ атакувала Київ
Атака на Київ: з’явилося фото уламка збитої ракети «Циркон»
25 березня, 15:17

Новини

Кияни можуть платити за комуналку частинами: інструкція
Кияни можуть платити за комуналку частинами: інструкція
Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення судді Тандира
Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення судді Тандира
Петиція про демонтаж пам'ятника Михайлу Булгакову набрала необхідну кількість голосів
Петиція про демонтаж пам'ятника Михайлу Булгакову набрала необхідну кількість голосів
Рівень води у Дніпрі в межах Києва продовжує зростати
Рівень води у Дніпрі в межах Києва продовжує зростати
В одному із районів столиці зникло світло: деталі від ДТЕК
В одному із районів столиці зникло світло: деталі від ДТЕК
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
7974
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7425
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
6868
Посадовицю Київського метрополітену судитимуть за необґрунтовані витрати
5738
Спалах парвовірусу в Україні: як діагностувати хворобу, і скільки це коштує
4397
В Україні офіційно зʼявилася нова професія

Новини

Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Сьогодні, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Сьогодні, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua