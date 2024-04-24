Кияни можуть платити за комуналку частинами: інструкція

В Україні вартість комунальних послуг за рік зросла на 12,8%

«Центр комунального сервісу» пропонує киянам укладати договір реструктуризації заборгованості за комунальні послуги

Кияни можуть оплачувати житлово-комунальні послуги частинами. Для цього необхідно укласти відповідний договір. Про це заявила директорка «Центру комунального сервісу» Юлія Петрик.

«Центр комунального сервісу» пропонує киянам укладати договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за комунальні послуги.

Петрик зазначила, що міжопалювальний сезон є найбільш прийнятним для того, щоб сплатити наявні борги, оскільки не потрібно платити за опалення, а фінансове навантаження на споживача значно менше.

«При укладанні договору фахівці центру обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд та ризику припинення надання вам послуг», – наголосила вона.

Укладання договору

Для того, щоб укласти договір, потрібно:

звернутися до сервісного центру ЦКС за попереднім записом (записатися можна за посиланням);

дистанційно (через месенджер у Facebook, Skype або Telegram).

Перелік необідних документів для договору

Для укладання договору реструктуризації боргів необхідні:

заяву про укладання договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості;

документи, що засвідчують особу заявника (паспорт, ID-картка);

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (подається оригінал або нотаріально засвідчена копія, та надаються копії документів, що подаються);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

належним чином оформлені договори про надання житлово-комунальних послуг з виконавцями цих послуг (за відсутності договорів про укладення договору реструктуризації передує підписання договорів про надання житлово-комунальних послуг).

Нагадаємо, в Україні вартість комунальних послуг за рік – від березня 2023 року до березня 2024 року – загалом зросла на 12,8%.

Зокрема, частину грошей, витрачених на оплату комунальних послуг, можна повернути завдяки спеціальній програмі Приватбанку. Так, завдяки програмі можна отримати кешбек у розмірі 3%, але не більше ніж 300 гривень на місяць з урахуванням ПДФО. Акція діятиме до середини літа.

До слова, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Міненерго вивчають можливість перегляду тарифу на електроенергію для того, щоб проводити відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми після обстрілів.