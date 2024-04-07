Нардепи хочуть підвищити штрафи для водіїв: зареєстровано законопроєкт

Нардепи пропонують збільшити покарання за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями

Штраф за ненадання переваги в русі транспорту рятувальників, «швидкої», пожежників та поліції, що рухаються з увімкненими сигнальними пристроями, може сягнути від 17 до 51 тисячі гривень

Народні депутати пропонують посилити покарання за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право. Відповідний законопроєкт опублікований на сайті Верховної Ради.

Ініціаторками пропозиції є народні депутатки Галина Третьякова, Мар'яна Безугла та Ольга Василевська-Смаглюк.

Автори законопроєкту нагадали, що зараз в Україні штраф за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями становить 680 гривен, що, за їхніми словами, не відповідає можливій шкоді від зазначених правопорушень.

У пояснювальній записці проєкту йдеться про те, що в Україні заплановано вдосконалення системи екстреної медичної допомоги для цілодобового надання допомоги протягом 10 хвилин після виклику в місті та 20 хвилин – поза містом. Крім того, зазначається, що важливо вирішити питання щодо своєчасного прибуття транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, а саме машин пожежної охорони, поліції.

Причиною розробки цього законопроєкту нардепки називають постійні порушення правил дорожнього руху в частині надання переваги безперешкодному проїзду машин аварійно-рятувальних служб, спеціалізованого санітарного транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що не дозволяє їм оперативно прибути до місця призначення і вчасно надати необхідну допомогу або усунути небезпеку, що ставить під загрозу людські життя.

Авторки законопроєкту пропонують:

встановити, що ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 17 до 25,5 тисячі гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року;

таке ж покарання передбачено за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, зокрема транспортним засобам, що задіянні для перевезення груп дітей, зокрема порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

ці ж порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров’ю фізичних осіб, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 34 до 51 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що українців також хочуть штрафувати за фальсифікацію пробігу авто – відповідний законопроєкт №10216 зареєстровано у Верховній Раді.