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Уряд зобов'язав роботодавців вручати повістки і доправляти працівників до ТЦК: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Уряд зобов'язав роботодавців вручати повістки і доправляти працівників до ТЦК: деталі
Керівники підприємств після отримання розпорядження ТЦК повинні вручити повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК
фото: «Суспільне»

Для цього керівництво має отримати розпорядження голови районної, міської держадміністрації або керівника ТЦК

Роботодавців зобов’язали вручати повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Так, керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного ТЦК:

  • видають наказ керівника підприємства про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;
  • організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
  • здійснюють на підприємстві інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;
  • повідомляють письмово у 3-денний строк районному (міському) ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;
  • забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства до пунктів збору районних (міських) ТЦК або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК, та у разі потреби часу на зворотній шлях;
  • невідкладно інформують відповідний районний (міський) ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

За місцем роботи резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені представниками підприємства, на якому працюють. Також це можуть зробити представники ТЦК чи групи оповіщення.

Для організації роботи груп оповіщення керівник районного (міського) ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:

  • старші груп оповіщення із числа представників ТЦК;
  • маршрути оповіщення (місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назв вулиць або площі);
  • підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню;
  • час та строки проведення оповіщення;
  • порядок залучення керівника установи або ФОП, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку до груп оповіщення, де старшими визначений представник ТЦК, представників структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, підприємств, установ, організацій, територіальних органів (підрозділів) поліції.

Повістки для оповіщення представниками структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад доставляються керівнику підприємства разом із розпорядженням керівника районного (міського) ТЦК про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.

Нагадаємо, резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені про призов на військову службу групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) за місцем проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. 

Як повідомлялося, військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону. Посадовиця наголосила, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток.

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Теги: ТЦК звільнення перевезення послуги наказ

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