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МВС запускає два сервіси для військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
МВС запускає два сервіси для військових
Завдяки електронному кабінету постраждалого військовослужбовці можуть отримати медичну, психологічну чи юридичну допомогу
фото з відкритих джерел

Сервіси спрямовані допомогти військовослужбовцям та працівникам органів МВС отримати медичні та соціальні послуги

Міністерство внутрішніх справ сьогодні, 7 травня, запускає два сервіси для військовослужбовців та працівників органів системи МВС. Йдеться про електронний кабінет постраждалого і контактний центр з питань соціального захисту. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Зокрема, завдяки електронному кабінету постраждалого на сайті МВС України військовослужбовці Нацгвардії, Держприкордонслужби, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Для цього потрібно зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Також розпочинає роботу контактний центр із питань соціального захисту – 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.

Як повідомлялося, Міноборони розробляє мобільний застосунок для українських військовослужбовців «Армія+», в якому планують об’єднати безліч послуг, від використання посвідчення військовослужбовця до отримання документа УБД чи замовлення боєприпасів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, водночас не звертаючись до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки особисто.

Також Міноборони анонсувало смарт-мобілізацію в Україні

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Теги: війна МВС Ігор Клименко послуги військові

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